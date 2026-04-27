Tajna iz 10.000 metara dubine: Otkrivena nepoznata životinja koja je šokirala svijet

27.04.2026 09:37

Свјетлост се пробија кроз воду до дубине
Foto: pexels/ Blaque X

Velika istraživačka ekspedicija, sprovedena na istraživačkom brodu u najdubljim dijelovima Tihog okeana, donijela je zapanjujuće rezultate. .

Iako je misija završena ranije, snimci i detalji o nevjerovatnim bićima tek sada dospijevaju u javnost

Ekspedicija je otkrila izuzetnu raznolikost života u najdubljim okeanskim rovovima Japana – u Rjukju i Bonin rovu, koji doseže dubinu od čak 10.554 metra. Naučnici su zabilježili najmanje 108 različitih grupa organizama, uključujući i najdublje ikada uočenu ribu.

Životinja koju je nemoguće klasifikovati

Jedno od najzagonetnijih otkrića bilo je neobično biće koje se sporo kretalo kroz tamu na dubini od 9.137 metara. Privremeno je nazvano Animalia incerta sedis, što u prevodu znači „životinja nepoznate klasifikacije“.

Iako izgledom podsjeća na morske puževe ili morske krastavce, njegovo tačno porijeklo i dalje ostaje potpuna misterija za nauku.

Neobični prizori sa dna okeana

Umjesto klasičnih mreža, istraživači su koristili podmornice sa posadom i specijalne uređaje sa mamcima, što je omogućilo posmatranje životinja u njihovom prirodnom okruženju. Tokom zarona, otkrivene su guste „livade“ morskih ljiljana, kao i mesožderni sunđeri na dubinama većim od 9.500 metara. Posebno značajan nalaz bio je rekordni ulov ribe puža na dubini od 8.336 metara, čime je postavljen novi svjetski rekord.

Džinovi iz tame

Istraživači su dokumentovali i prisustvo vrste Alicella gigantea, poznate kao „superdžinovski amfipod“. Ovi neobični stanovnici dubokog mora mogu narasti i do 34 centimetra, što ih čini pravim divovima u poređenju sa svojim srodnicima iz plićih voda, prenosi Alo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

