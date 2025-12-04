Majka dvoje djece hladnokrvno likvidirana: Optužen suprug Savo Milošević

U posljednje tri godine u Bosni i Hercegovini je ubijeno 39 žena. Počinioci ovih stravičnih zločina najčešće su bili muškarci, odnosno bračni, vanbračni ili bivši partneri žrtve.

Dosije donosi priču o ubistvu Slađane Milošević, majci dvoje djece koja je hladnokrvno likvidirana u Velikoj Brusnici kod Broda. Za zločin je optužen njen suprug Savo Milošević, koga je prethodno prijavila za nasilje u porodici.

Šta je prethodilo ubistvu, na osnovu kojih dokaza je suprug optužen i da li je zločin mogao biti spriječen, pogledajte u emisiji Dosije.