Majka dvoje djece hladnokrvno likvidirana: Optužen suprug Savo Milošević

Izvor:

ATV

04.12.2025

13:33

Komentari:

0
Foto: ATV

U posljednje tri godine u Bosni i Hercegovini je ubijeno 39 žena. Počinioci ovih stravičnih zločina najčešće su bili muškarci, odnosno bračni, vanbračni ili bivši partneri žrtve.

Dosije donosi priču o ubistvu Slađane Milošević, majci dvoje djece koja je hladnokrvno likvidirana u Velikoj Brusnici kod Broda. Za zločin je optužen njen suprug Savo Milošević, koga je prethodno prijavila za nasilje u porodici.

Šta je prethodilo ubistvu, na osnovu kojih dokaza je suprug optužen i da li je zločin mogao biti spriječen, pogledajte u emisiji Dosije.

Tagovi:

Dosije

Savo Milošević

Slađana Milošević

Komentari (0)
