Istorijski dobitak na lutriji: Evo gdje je otišlo 1.55 milijardi evra

U srijedu uveče, igrač iz američke države Arkanzas osvojio je istorijski vrijedan džekpot u Powerball lutriji, u visini od 1.817.000.000 američkih dolara - što je oko 1.55 milijardi evra!

Dobitni brojevi na izvlačenju bili su 04, 25, 31, 52 i 59, dok je Powerball broj bio 19.

Prekinuta serija bez pobjednika

Ovaj dobitak predstavlja četvrti najveći lutrijski džekpot u istoriji SAD i prekida niz od 46 izvlačenja bez dobitnika glavne nagrade.

Posljednji put kada je neko osvojio premiju u Powerball bilo je 6. septembra, kada su igrači iz Misurija i Teksasa podijelili džekpot od 1,787 milijardi dolara.

Prema podacima lutrije, posljednji put kada je Powerball džekpot osvojen na Badnje veče bila je 2011. godina. Takođe je zabilježeno da su nagrade ovog tipa četiri puta osvajane i na Božić, najskorije 2013. godine.

Različite opcije za isplatu

Powerball ima veoma niske šanse za osvajanje glavne nagrade - 1 prema 292,2 miliona, čime se obezbjeđuju veliki džekpotovi ukoliko niko ne pogodi svih šest brojeva. Međutim, lutrija nudi i manje nagrade sa znatno većim šansama za dobitak.

Ako pobjednik izabere standardnu opciju isplate, nagrada iznosi procijenjenih 1,7 milijardi dolara (koja se isplaćuje u 30 rata tokom 29 godina). Većina dobitnika, ipak, bira gotovinsku opciju, koja iznosi 735,3 miliona dolara - što je oko 627,6 miliona evra prije oporezivanja.

Karte za Powerball koštaju dva dolara, a igra se nudi u 45 američkih država, kao i u Portoriku i na Američkim Djevičanskim Ostrvima.