Logo
Large banner

Istorijski dobitak na lutriji: Evo gdje je otišlo 1.55 milijardi evra

25.12.2025

07:25

Komentari:

0
Лутрија листић
Foto: Erik Mclean/Pexels

U srijedu uveče, igrač iz američke države Arkanzas osvojio je istorijski vrijedan džekpot u Powerball lutriji, u visini od 1.817.000.000 američkih dolara - što je oko 1.55 milijardi evra!

Dobitni brojevi na izvlačenju bili su 04, 25, 31, 52 i 59, dok je Powerball broj bio 19.

Насри Асфура-Хондурас-25122025

Svijet

Tito pobijedio na predsjedničkim izborima

Prekinuta serija bez pobjednika

Ovaj dobitak predstavlja četvrti najveći lutrijski džekpot u istoriji SAD i prekida niz od 46 izvlačenja bez dobitnika glavne nagrade.

Posljednji put kada je neko osvojio premiju u Powerball bilo je 6. septembra, kada su igrači iz Misurija i Teksasa podijelili džekpot od 1,787 milijardi dolara.

Prema podacima lutrije, posljednji put kada je Powerball džekpot osvojen na Badnje veče bila je 2011. godina. Takođe je zabilježeno da su nagrade ovog tipa četiri puta osvajane i na Božić, najskorije 2013. godine.

Različite opcije za isplatu

Powerball ima veoma niske šanse za osvajanje glavne nagrade - 1 prema 292,2 miliona, čime se obezbjeđuju veliki džekpotovi ukoliko niko ne pogodi svih šest brojeva. Međutim, lutrija nudi i manje nagrade sa znatno većim šansama za dobitak.

katolicka crkva

Društvo

Božić po gregorijanskom kalendaru

Ako pobjednik izabere standardnu opciju isplate, nagrada iznosi procijenjenih 1,7 milijardi dolara (koja se isplaćuje u 30 rata tokom 29 godina). Većina dobitnika, ipak, bira gotovinsku opciju, koja iznosi 735,3 miliona dolara - što je oko 627,6 miliona evra prije oporezivanja.

Karte za Powerball koštaju dva dolara, a igra se nudi u 45 američkih država, kao i u Portoriku i na Američkim Djevičanskim Ostrvima.

Podijeli:

Tagovi:

džekpot

lutrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас је свети Спиридон Чудотворац: Сматра се заштитником занатлија

Društvo

Danas je sveti Spiridon Čudotvorac: Smatra se zaštitnikom zanatlija

2 h

0
Лопов украо BMW у којем је било троје д‌јеце

Svijet

Lopov ukrao BMW u kojem je bilo troje d‌jece

2 h

0
Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

Svijet

Državljanin BiH izazvao težak udes, šestoro povrijeđenih

2 h

0
Марија Шерифовић

Scena

Marija Šerifović otvorila dušu: "Svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar"

10 h

0

Više iz rubrike

Насри Асфура-Тито, предсједник Хондураса

Svijet

Tito pobijedio na predsjedničkim izborima

2 h

0
Лопов украо BMW у којем је било троје д‌јеце

Svijet

Lopov ukrao BMW u kojem je bilo troje d‌jece

2 h

0
Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

Svijet

Državljanin BiH izazvao težak udes, šestoro povrijeđenih

2 h

0
Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Pregovori treba da se vode iza zatvorenih vrata

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

33

Njemački izvoz na ivici ponora

09

30

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

09

25

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

09

21

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

09

11

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner