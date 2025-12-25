Logo
Tito pobijedio na predsjedničkim izborima

Izvor:

Telegraf

25.12.2025

07:17

Насри Асфура-Тито, предсједник Хондураса
Foto: Tanjug/AP/Moises Castill

Kandidat Konzervativne Nacionalne partije koga je podržao američki predsjednik Donald Tramp Nasri "Tito" Asfura pobijedio je na predsjedničkim izborima u Hondurasu, saopštila je izborna komisija te zemlje.

Prema podacima Centralne izborne komisije (CNE), Asfura je osvojio 40,3 odsto glasova, dok je kandidat Centrističke Liberalne partije Salvador Nasrala dobio 39,5 odsto, prenio je Rojters.

katolicka crkva

Društvo

Božić po gregorijanskom kalendaru

Kandidatkinja vladajuće partije LIBRE, Riksi Monkada, zauzela je treće mjesto sa znatno manjim brojem glasova.

Zbog izuzetno tijesnih rezultata i haosa u sistemu obrade glasova, oko 15 odsto listića, što čini stotine hiljada glasova, moralo je da se prebroji ručno kako bi se utvrdio pobjednik.

Rezultate su odobrila dva člana izborne komisije i jedan zamjenik, dok je treći član, Marlon Očoa, bio odsutan u trenutku objavljivanja pobjednika.

"Honduras: spreman sam da upravljam. Neću vas iznevjeriti", napisao je Asfura na društvenoj mreži Iks nakon potvrde rezultata.

Predsjednik honduraškog Kongresa Luis Redondo iz vladajuće partije LIBRE odbacio je odluku CNE, nazivajući je "izbornim udarom".

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Društvo

Danas je sveti Spiridon Čudotvorac: Smatra se zaštitnikom zanatlija

"Ovo je potpuno van zakona. Nema pravnu vrijednost", naveo je Redondo.

Tramp je javno podržao Asfuru, 67-godišnjeg političara i bivšeg gradonačelnika Tegusigalpe, nazivajući ga "jedinim pravim prijateljem slobode u Hondurasu" i pozivajući građane da glasaju za njega.

Prije izbora je Tramp takođe zaprijetio da će obustaviti američku finansijsku pomoć Hondurasu ukoliko Asfura ne pobijedi, i pomilovao bivšeg predsjednika Huana Orlanda Ernandeza, takođe iz Nacionalne partije, koji je služio kaznu od 45 godina u SAD zbog droge i oružja.

Ауто

Svijet

Lopov ukrao BMW u kojem je bilo troje d‌jece

Tokom sporog prebrojavanja glasova, Tramp je ponovo tvrdio da je bilo izborne prevare, bez dokaza, i upozorio da će "biti pakao" ako se preliminarni rezultati promijene.

