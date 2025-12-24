Logo
Dječak (13) htio da zaštiti majku od njenog partnera, pa izboden nasmrt

Telegraf

24.12.2025

21:39

Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт
Foto: pexels

Dječak (13) iz Britanije nasmrt je izboden u Portugaliji, a za zločin je osumnjičen bivši dečko njegove majke, koji je i sam kasnije poginuo u eksploziji gasa. Dječak je identifikovan kao Alfi Halet, a ubistvo se dogodilo u utorak u porodičnoj kući u župi Kazais, u gradu Tomaru.

Vlasti vjeruju da je 43-godišnji Gonsalu Karvaljo, trgovac sa kriminalnim dosijeom, najprije napao Alfijevu majku, vezao joj ruke i noge, a potom istim nožem usmrtio dječaka i teško povrijedio sebe. Nakon zločina, zabarikadirao se u kući.

Kada su hitne službe stigle na lice mjesta, namjerno je izazvao eksploziju gasa u kojoj je i sam poginuo, dok je jedan policajac povrijeđen. Dječakova majka (43) uspjela je da se oslobodi i zatraži pomoć od komšija, nakon čega je prebačena u bolnicu.

Ubica već osuđivan za brutalan zločin

Prema pisanju lokalnih medija, osumnjičeni Karvaljo već je odslužio zatvorsku kaznu zbog teškog ubistva. CNN Portugal navodi da je bio osuđen jer je drugog muškarca izbo 35 puta. Iza rešetaka je proveo skoro 15 godina, nakon čega je prijevremeno pušten na slobodu zbog dobrog vladanja.

Porodica je bila poznata vlastima. Između 2022. i 2023. godine zabilježene su prijave zbog porodičnog nasilja, a mediji ističu da je prijave podnosio i sam dječak. Nakon nove prijave 2023. godine, par se razišao.

Uprkos tome, komšije tvrde da je Karvaljo redovno dolazio na imanje. Alfijeva majka prijavila je bivšeg partnera zbog, kako se navodi, „opsesivnih“ pokušaja da je kontroliše, a komšije kažu da je često spavao u automobilu parkiranom ispred njihove kuće.

Portugalska policija potvrdila je detalje incidenta.

"Riječ je o smrti trinaestogodišnjeg dječaka od uboda nožem i smrti navodnog počinioca, bivšeg partnera njegove majke, koja je pronađena sa tragovima vezivanja i napada i prebačena u najbližu bolnicu. Nakon dojave o onome što je izgledalo kao slučaj porodičnog nasilja, policijske snage su upućene na lice mjesta. Unutar rezidencije osjetio se jak miris gasa, što je nekoliko trenutaka kasnije dovelo do eksplozije u kojoj je povrijeđen jedan policijski službenik. Navodni počinilac već je odslužio zatvorsku kaznu za ubistvo, a porodica je prijavljivala slučajeve porodičnog nasilja 2022. i 2023. godine", saopštio je portparol policije.

Svjedočenja komšija i mještana

Komšija Žaime Lopeš, kome se dječakova majka obratila za pomoć, opisao je stravičan prizor:

"Bila je veoma uplašena, teško pretučena po licu. Činilo mi se da su joj čak i zubi polomljeni. Imala je mnogo krvi na rukama i plastične vezice oko ruku i članaka“, rekao je on.

Dodao je da su se iz kuće često čule svađe.

"Jedino što smo pomislili bilo je: ‘Jednog od ovih dana nešto će se dogoditi’, jer osumnjičeni nije bio dobar čovjek", rekao je komšija.

Mještani su u šoku, a mnogi se sjećaju i prvog ubistva za koje je Karvaljo bio osuđen.

"Pušten je iz zatvora ranije zbog dobrog vladanja i nije odslužio cijelu kaznu. A sada je izašao i počinio istu vrstu zločina", rekao je jedan od mještana.

Oglasio se i portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova:

"U kontaktu smo sa lokalnim vlastima nakon incidenta u Portugaliji i spremni smo da pružimo konzularnu podršku. Nismo dobili zvaničan zahtjev za konzularnu pomoć, ali je naše osoblje dostupno britanskim državljanima u inostranstvu 24 časa dnevno, sedam dana u nedjelji", rekao je portparol.

