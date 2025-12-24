Logo
Large banner

Upozorenje za poplave izdato za više od 40 miliona ljudi

24.12.2025

20:07

Komentari:

0
Упозорење за поплаве издато за више од 40 милиона људи
Foto: Pixabay

Za više od 41 milion stanovnika u američkim saveznim državama Kalifornija, Nevada i Arizona danas je izdato upozorenje na mogućnost poplava, usljed visokog rizika od obilnih padavina, saopštile su američke meteorološke službe.

Očekuju se jaki udari vjetra brzine od 65 do 80 kilometara na čas koji bi mogli da izazovu nestanak električne energije, dok su lokalno moguće i oluje sa grmljavinom.

сигуран клик

Društvo

Održan okrugli sto sigurnosti djece u digitalnom okruženju - "Siguran klik"

Upozorenja obuhvataju velike gradske oblasti, među kojima su Los Anđeles, San Francisko, Sakramento, San Dijego i Las Vegas, navodi Ej-Bi-Si.

Za područje Los Anđelesa proglašen je "visok rizik od obilnih padavina", uključujući auto-put od San Bernardina do Santa Monike.

Zvaničnici ne preporučuju putovanja tim saobraćajnicama zbog mogućih poplava, dok se očekuje da bi niže gradske četvrti mogle biti potopljene.

Američka Nacionalna meteorološka služba navodi da je proglašenje "visokog rizika" rijetko, ali da je povezano sa trećinom svih smrtnih slučajeva izazvanih poplavama i oko 80 odsto ukupne materijalne štete.

Клизиште

Svijet

Stanari evakuisani zbog povećanog rizika od klizišta

Moguće posljedice uključuju značajne i rasprostranjene poplave urbanih saobraćajnica, visok rizik od velikih odrona stijena i klizišta blata, kao i nagli porast vodostaja potoka, rijeka i bujica.

Posebno su ugrožena područja zahvaćena nedavnim požarima, gdje postoji opasnost od bujičnih nanosa i klizišta.

Očekuje se da će vremenske nepogode izazvati velika kašnjenja u saobraćaju i zatvaranje puteva tokom praznika.

Podijeli:

Tag:

Poplave

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Centralna izborna komisija BiH

BiH

Mediji i političari pripremili teren CiK-u: Zbog 13 primjedbi ponavljaju izbore

1 h

3
Крвави обрачун између двије фамилије због извора воде

Hronika

Krvavi obračun između dvije familije zbog izvora vode

2 h

0
Конкретним мјерама сачувати радна мјеста

Ekonomija

Konkretnim mjerama sačuvati radna mjesta

2 h

0
Жена изгубила контролу над аутомобилом: Повријеђена шестомјесечна беба

Srbija

Žena izgubila kontrolu nad automobilom: Povrijeđena šestomjesečna beba

2 h

0

Više iz rubrike

Станари евакуисани због повећаног ризика од клизишта

Svijet

Stanari evakuisani zbog povećanog rizika od klizišta

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp šalje vojsku u Nju Orleans

2 h

0
Патријарх Кирил одликовао Захарову Орденом Александра Невског

Svijet

Patrijarh Kiril odlikovao Zaharovu Ordenom Aleksandra Nevskog

3 h

0
Орбан: Брисел могао да спријечи украјински сукоб

Svijet

Orban: Brisel mogao da spriječi ukrajinski sukob

7 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

40

Ilon Mask poručio da dolazi svijet bez oskudice: Ove stvari će promjeniti sve

21

39

Dječak (13) htio da zaštiti majku od njenog partnera, pa izboden nasmrt

21

30

Ekonomski stručnjaci budžet za 2026. ocijenili realnim i ostvarivim

21

20

Ovo je kuća Patrijarha Pavla: Njegovo rodno mjesto preživjelo je katastrofu, a ovo je dom gdje je odrastao

21

19

Sutra je važan praznik za majke i djecu: Slavimo velikog sveca, a ovo su običaji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner