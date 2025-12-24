Upozorenje za poplave izdato za više od 40 miliona ljudi

Za više od 41 milion stanovnika u američkim saveznim državama Kalifornija, Nevada i Arizona danas je izdato upozorenje na mogućnost poplava, usljed visokog rizika od obilnih padavina, saopštile su američke meteorološke službe.

Očekuju se jaki udari vjetra brzine od 65 do 80 kilometara na čas koji bi mogli da izazovu nestanak električne energije, dok su lokalno moguće i oluje sa grmljavinom.

Društvo Održan okrugli sto sigurnosti djece u digitalnom okruženju - "Siguran klik"

Upozorenja obuhvataju velike gradske oblasti, među kojima su Los Anđeles, San Francisko, Sakramento, San Dijego i Las Vegas, navodi Ej-Bi-Si.

Za područje Los Anđelesa proglašen je "visok rizik od obilnih padavina", uključujući auto-put od San Bernardina do Santa Monike.

Zvaničnici ne preporučuju putovanja tim saobraćajnicama zbog mogućih poplava, dok se očekuje da bi niže gradske četvrti mogle biti potopljene.

Američka Nacionalna meteorološka služba navodi da je proglašenje "visokog rizika" rijetko, ali da je povezano sa trećinom svih smrtnih slučajeva izazvanih poplavama i oko 80 odsto ukupne materijalne štete.

Svijet Stanari evakuisani zbog povećanog rizika od klizišta

Moguće posljedice uključuju značajne i rasprostranjene poplave urbanih saobraćajnica, visok rizik od velikih odrona stijena i klizišta blata, kao i nagli porast vodostaja potoka, rijeka i bujica.

Posebno su ugrožena područja zahvaćena nedavnim požarima, gdje postoji opasnost od bujičnih nanosa i klizišta.

Očekuje se da će vremenske nepogode izazvati velika kašnjenja u saobraćaju i zatvaranje puteva tokom praznika.