Mediji i političari pripremili teren CiK-u: Zbog 13 primjedbi ponavljaju izbore

Centralna izborna komisija dobila je 13 primjedbi, ali će ponoviti izbore na 136 biračkih mjesta. I to baš na onim mjestima gdje je pobjedu odnio kandidat SNSD-a. Glasovi za Karana su morali biti besprijekorni, a za Blanušu se nisu ni provjeravali. Sve ovo i više, izrekao je Vlado Rogić, član CiK-a koji je glasao protiv ove odluke.

"Podsjetiću još jednom da je na dan izbora za predsjednika Republike Srpske na terenu, tj. u izbornim štabovima za rad na biračkim mjestima zaprimljeno samo 5 prigovora. Još neki manji broj zaprimljen je u CiK BiH, što ukupno čini 13 prigovora koje smo riješili i pored njih nismo našli značajnije neregularnosti. I posmatračka misija OSCOD u svom izvještaju za navedene izbore nije našla značajnije primjedbe", rekao je Rogić na sjednici CIK-a.

Političari i mediji problematizovali izbore

Rogić ističe da skoro nikakvih primjedbi nije bilo u zapisnicima o radu biračkih odbora koji su analizirani.

"Međutim, po završetku izbora, određeni politički subjekti i mediji, koje neki u ovom slučaju zovu, pod navodnim znacima javnost, putem javnih napisa počeli su problematizovati izbore, pritom iznoseći vrlo veliki broj glasova koji su navodno sporni i tu je nastao problem. CIK, umjesto da postupa temeljem Izbornog zakona BiH i Zakona o upravnom postupku, pod pritiskom te javnosti, kao da je čekala na još prigovora – otvarala i prebrojavala glasove na biračkim mjestima u izbornim jedinicama koje su targetirane u novinskim natpisima, kao do sada poznate kao neregularne u izbornim procesima", kaže Rogić.

Naglašava da je uvijek bio protiv targetiranja jer nanose veliku štetu ugledu i građanima tih opština i gradova i da je odgovornost individualna i kao takva treba se utvrđivati.

Za jednog kandidata glasovi moraju biti idealni, a za drugog se nisu ni provjeravali

"Utvrđivanje neregularnosti izbora i odgovornosti je apsolutno potrebno, ali ono mora biti jednako za sve. To u postupanju CIK ovaj put nije bio slučaj, jer su otvarana biračka mjesta samo u izbornim jedinicama gdje je pobijedio ili imao više glasova samo prvoplasirani kandidat, dok su biračka mjesta i izborne jedinice gdje je bio drugoplasirani kandidat ostale nesporne, kao da tamo nisu se događale nikakve neregularnosti i to je dovelo do nejednakog pravnog postupanja CIK-a BiH. Jednom kandidatu, koji je osvojio najveći broj glasova tražilo se da svaki glas birača koji su glasali za njega bude idealan, dok drugom kandidatu je rezultat smatran apsolutno tačnim bez potrebe provjeravanja", kaže Rogić.

On ističe da se na taj način došlo do ove odluke o poništavanju, zbog čega smatra da je to nejednako postupanje prema političkim subjektima.

"Zato rezultati, usljed nejednakog postupanja, ne mogu biti u konačnici pravilno niti utvrđeni, niti potvrđeni. Što se tiče grafološkog vještačenja, svi mi znamo da je vrlo mali broj osoba u BiH koje se isto potpisuju kao na ličnim dokumentima. Stoga, kada bi se grafološko vještačenje provelo i na drugim biračkim mjestima u cijeloj BiH, imali bismo iste i jako slične pojave kao na biračkim mjestima koja su vještačena. Upravo zbog toga se zalažem za novih tehnologija koje će nam pomoći u zakonitosti provođenja izbornog procesa. Zbog svega navedenog i neprincipijelnog ponašanja, ili selektivnog pristupa, svejedno, koje sam spomenuo, neću podržati ovakvu odluku", rekao je Rogić.