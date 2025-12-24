Maričić: Odluka CIK-a napad na Srpsku i izbornu volju srpskog naroda

Odluka Centralne izborne komisije BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta predstavlja direktan napad na Srpsku, srpski narod i njegovu izbornu volju, izjavio je privremeni predsjednik Gradskog onbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić.

- Samo zato što im ne odgovaraju rezultati proteklih izbora, ne daje im za pravo da pokušavaju da ih prekrajaju i dovode u pitanje. Upravo ovakvi postupci CIK-a u potpunosti urušavaju povjerenje građana u izborni proces i demokratiju - naveo je Maričić u pisanoj izjavi.

On je istakao da će građani i ovaj put jasno potvrditi ono što su već poručili prije tri godine i prije mjesec dana i svojim glasom jasno dokazati da nikada nekolicina pojedinaca ne može biti snažnija od naroda i njegove volje.

Centralna izborna komisija donijela je danas odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 gradova i opština.