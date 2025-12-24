Bojić: Sutra žalba; Sram da bude Srbe u CIK-u!

Potpredsjednik SNSD-a i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je da će sutra uputiti žalbu na odluku CIK-a BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Ako žalba bude odbijena, rekao je Bojić, lično će pozvati sav narod i javno i svakog pojedinačno, i one koji su glasali za kandidata SNSD-a, i koji nisu izašli na glasanje, i koji su glasali za kandidata opozicije da iz velikog revolta izađu na ponovne izbore u Laktašima i da glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

- Ovo je moja lična i jedina ljudska molba za sve vas! - naglasio je Bojić.

On je poručio da bude sram Srbe u CIK BiH koji su obavljali visoke funkcije u SDS-u i PDP-u, a pokretači su poništenja izbora u 17 gradova i opština u Republici Srpskoj.

- Od toga u više od 95 odsto biračkih mjesta u Republici Srpskoj u kojima je pobijedio Siniša Karan! Teška je sramota i poniženje da prekrajate volju naroda u Laktašima gdje je kandidat SNSD-a ubjedljivo pobjeđivao posljednjih 30 godina i poništite izbore u pola grada - zaključio je Bojić.