Stevandić nakon odluke CIK-a: Dokaz da još funkcioniše AID sa stranim službama

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas, 24. decembra, da je odluka Centralne izborne komisije (CIK) BiH o poništavanju izbora za predsjednika Republike Srpske u 136 izbornih mjesta dokaz da još uvijek funkcioniše paraobavještajni mehanizam muslimanskog AID-a koji ima konekciju sa određenim stranim službama bezbjednosti.

“Međutim, moraju da znaju da ćemo, kao vladajuća većina u Srpskoj, na ponovljenim izborima tri puta više pobijediti protivkandidate. Nakon toga bi članovi CIK-a morali da podnesu ostavke”, rekao je Stevandić Srni.

On kaže da je došlo vrijeme da se podvuče linija kada je riječ o ukupnim dešavanjima u BiH.

“Ne daju nam da u miru proslavimo Novu godinu i Božić i namjerno pokušavaju da svu priču odvuku prema Danu Republike. Ovakvom pakosti i paraobavještajnim podzemljem iz Federacije BiH, sa ljudima bliskim Kristijanu Šmitu, želi se po svaku cijenu poniziti i uništiti narodna volja. Kao funkcioner i neko ko je kao borac branio Srpsku, mogu poručiti da ćemo ih rasturiti u parčad”, istakao je Stevandić.

CIK BiH donijela je danas odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, koja nije pravosnažna i na nju postoji mogućnost žalbe.