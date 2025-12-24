Cvijanović: Centralna izborna komisija BiH rak rana izbornog procesa

24.12.2025
Centralna izborna komisija BiH je rak rana izbornog procesa, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
- Prvo su nam nametnuli prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj, a sada ih ponavljaju gdje god im se ne sviđa rezultat. Ovo je obično mrcvarenje naših građana i pokušaj da se od Republike Srpske napravi slučaj - dodala je ona u objavi na društvenoj mreži Iks.
