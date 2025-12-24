Košarac: Odluka o poništenju izbora - nastavak borbe protiv Srpske

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministar Staša Košarac rekao je Srni da skandalozna i neutemeljena odluka Centralne izborne komisije BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na više biračkih mjesta predstavlja nastavak borbe protiv Srpske i pokušaja delegitimisanja srpskog naroda u BiH.

Košarac je rekao da pod patronatom Kristijana Šmita, aktuelni saziv CIK-a, izabran po partijskoj liniji i suprotno zakonu, nastavlja sa pokušajima poništavanja izborne volje srpskog naroda.

- Cilj im je da na poziciju predsjednika Republike Srpske instaliraju anacionalnog kandidata, koji će biti u funkciji realizacije njihovih potreba, a na štetu Srpske i srpskog naroda. Sarajevo bi da bira predsjednika Srpske i da kontroliše volju srpskog naroda! - rekao je Košarac.

Nažalost, kako je naveo, u tom antisrpskom poduhvatu učestvuje "žalosna i očajna opozicija /u/ Srpskoj", nadajući se da će doći do pobjede na krilima podrške CIK-a i Šmita, a ne demokratskom voljom građana Srpske.

Košarac je rekao da je srpski narod jasno podržao Sinišu Karana i politike predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i da se iskazana, demokratska volja mora poštovati.

- Sprega CIK-a, Šmita i opozicije pokušava da to poništi. Takva BiH nema nikakvu šansu - rekao je Košarac.

CIK BiH donijela je danas odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Ova odluka nije pravosnažna i na nju je moguće podnijeti žalbu.