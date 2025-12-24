CIK BiH pokreće postupak protiv Nikoline Šljivić

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenuće postupak protiv poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikoline Šljivić.

CIK je donio zaključak o pokretanju postupka protiv Šljivićeve na 81. hitnoj sjednici.

Postupak će biti pokrenut jer, kako je rečeno na sjednici, postoji eventualna nespojivost funkcija poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske.

Dodali su da se ta eventualna nespojivost odnosi na odredbe Izbornog zakona.

Postupkom bi, nastavili su, trebalo da budu utvrđene sve relevantne činjenice, nakon čega će biti doneseno rješenje po tom pitanju.