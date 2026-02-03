Mnogi ljudi stavljaju ulje u vodu kada kuvaju tjesteninu, evo zašto je to pogrešno

Tiktokerka Karen je podijelila ključne savjete koje je naučila u kulinarskoj školi, a koji su potpuno promijenili način na koji pravi jela od testenine. Istakla je da mnogi ljudi dodaju pogrešan sastojak u vodu kada kuvaju tjesteninu, vjerujući da će to poboljšati ukus, piše Miror.

U svom videu je objasnila: „Ne stavljajte ulje u vodu za pastu. Iako ljudi misle da sprječava ljepljenje, to je nepotrebno. Jedino što treba da dodate u vodu je so.“

Jedini sastojak koji vam je potreban je so.

Savjetovala je pratiocima da sačuvaju vodu u kojoj se kuvala i da je koriste kada kombinuju tjesteninu sa sosom, jer ona značajno poboljšava ukus. „Tjestenina oslobađa skrob u vodu, što pomaže da se sos prirodno zgusne“, dodala je. „Ta skrobna voda emulgira sa vašim sosom i stvara svilenkastu teksturu. Ovaj korak zaista podiže jelo na viši nivo.“

Pored toga, preporučila je da se tjestenina ne kuva do kraja, objašnjavajući da će sos upotpuniti proces kuvanja, sprječavajući da se tjestenina prekuva.

„Sjećam se da su u kulinarskoj školi rekli da je odnos testenine i vode 10:1, ali odnos 4:1 sasvim dobro funkcioniše. Samo se pobrinite da ima dovoljno vode da se tjestenina može kretati i dovoljno soli da se začini unutrašnjost“, nastavila je.

Na kraju, rekla je da jednostavnost može rezultirati najboljim jelima od tjestenine, naglašavajući da najukusniji obroci ponekad sadrže vrlo malo sastojaka.