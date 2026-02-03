Logo
I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

03.02.2026

10:52

И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените
Foto: Pexels

Većina nas smatra da peškiri mogu trajati vječno, ukoliko se ne poderu, ali stručnjaci upozoravaju da to nije baš tako – pogotovo iz higijenskih i zdravstvenih razloga.

Naučnici i stručnjaci kažu da peškiri nemaju oznaku s tačnim rokom trajanja kao hrana, ali vremenom gube sposobnost upijanja, postaju neugodno mirisni, grubi na dodir i idealno tlo za bakterije koje se teško uklanjaju običnim pranjem.

Operacija, operaciona sala

Svijet

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

Koliko dugo bi se zapravo trebali koristiti peškir? Generalna preporuka je da se kupatilski peškiri zamijene otprilike svake dvije do tri godine, iako kvalitetniji materijal poput egipatskog ili turskog pamuka uz pravilnu njegu mogu potrajati i do pet godina.

Ako vaš peškir više ne upija vodu kao nekada, blijedi ili ostavlja neugodan miris čak i nakon pranja, to su jasni znaci da mu je vrijeme za "penziju".

Manji peškiri poput onih za ruke koji se više koriste i češće peru, obično bi se trebali zamijeniti nakon godinu do dvije jer brže gube svoju funkcionalnost.

Stručnjaci ističu da je pravilno sušenje i ventilacija kupatila ključna - peškiri koji ostaju dugo vlažni postaju pogodno tlo za razvoj bakterija i gljivica, što može dovesti i do iritacije kože. Zbog toga nije samo važno kako često perete, već i gdje i kako ih ostavljate da se osuše.

Роштиљ-ћевапи

Društvo

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Naravno, sve ovo ne znači da svaki očvrsli ili izblijedjeli peškir odmah ide u smeće – stari komadi mogu poslužiti kao krpe za čišćenje ili za brisanje nakon kućnih poslova, što je i ekološki i praktično rješenje prije nego ih konačno odbacite.

Ukratko - peškiri možda nemaju tačan datum roka trajanja, ali definitivno imaju "vrijeme korištenja", a pravovremena zamjena znači bolju higijenu, svježinu i ugodniji doživljaj nakon tuširanja.

