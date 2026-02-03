Roboti sami ustaju iz sanduka i odmah kreću na posao

Snimak iz kineske fabrike poslednjih dana kruži mrežama i izaziva lavinu komentara. Na njemu se vidi kako humanoidni roboti sami izlaze iz transportnih sanduka i odmah kreću na posao, bez ikakve ljudske pomoći.

Demonstraciju je objavila kompanija LimX Dynamics, sa sjedištem u Šendžen. Na videu je prikazano 18 humanoidnih robota Oli koji se po otvaranju sanduka samostalno aktiviraju, ustaju, hodaju u formaciji i izvode koordinisane pokrete.

Cilj ovakvog sistema je da roboti ne zahtijevaju klasičnu instalaciju niti ručno podešavanje, već da po isporuci budu odmah spremni za rad u proizvodnim pogonima.

LimX Dynamics je nedavno predstavio i COSA, operativni sistem namijenjen humanoidnim robotima. Softver omogućava autonomnu percepciju prostora, donošenje odluka i kretanje u realnim uslovima, kao i istovremeno upravljanje većim brojem robota.

Za razliku od klasičnih industrijskih reminder sistema, COSA povezuje odlučivanje i motoričku kontrolu u jedan proces. Roboti koriste senzore u realnom vremenu, pamte okruženja i prilagođavaju se prostoru, što značajno ubrzava njihovo uvođenje u fabrike, prenosi Telegraf.