Roboti sami ustaju iz sanduka i odmah kreću na posao

Izvor:

Telegraf

03.02.2026

10:33

Роботи сами устају из сандука и одмах крећу на посао
Foto: Printscreen/Youtube/LimX Dynamics

Snimak iz kineske fabrike poslednjih dana kruži mrežama i izaziva lavinu komentara. Na njemu se vidi kako humanoidni roboti sami izlaze iz transportnih sanduka i odmah kreću na posao, bez ikakve ljudske pomoći.

Demonstraciju je objavila kompanija LimX Dynamics, sa sjedištem u Šendžen. Na videu je prikazano 18 humanoidnih robota Oli koji se po otvaranju sanduka samostalno aktiviraju, ustaju, hodaju u formaciji i izvode koordinisane pokrete.

Cilj ovakvog sistema je da roboti ne zahtijevaju klasičnu instalaciju niti ručno podešavanje, već da po isporuci budu odmah spremni za rad u proizvodnim pogonima.

LimX Dynamics je nedavno predstavio i COSA, operativni sistem namijenjen humanoidnim robotima. Softver omogućava autonomnu percepciju prostora, donošenje odluka i kretanje u realnim uslovima, kao i istovremeno upravljanje većim brojem robota.

Za razliku od klasičnih industrijskih reminder sistema, COSA povezuje odlučivanje i motoričku kontrolu u jedan proces. Roboti koriste senzore u realnom vremenu, pamte okruženja i prilagođavaju se prostoru, što značajno ubrzava njihovo uvođenje u fabrike, prenosi Telegraf.

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

10

33

Roboti sami ustaju iz sanduka i odmah kreću na posao

