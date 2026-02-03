Uhapšen načelnik granične policije: Pisao sebi prekovremene sate

Izvor:
Hrvatski Uskok je saopštio da je zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela protiv službene dužnosti u Vinkovcima u utorak ujutro uhapšen policajac, a nezvanično riječ je o načelniku granične policije na Bajakovu.
Hapšenje i hitne dokazne radnje, poput pretresa i drugih prikupljanja dokaza, po nalogu Uskoka, provodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska, saopštilo je Tužilaštvo.
“Navedene radnje sprovode se u Vinkovcima u odnosu na policijskog službenika za kojeg se osnovano sumnja da je počinio krivična djela protiv službene dužnosti”, dodaju u saopštenju.
Nezvanično riječ je o načelniku granične policije Bajakovo koji je sebi navodno pisao prekovremene sate i na temelju toga uzimao slobodne dane, javlja Hina.
Uskok je saopštio da će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o pokretanju istrage.
