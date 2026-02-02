Uhapšen Borislav Bojanić

Borislav Bojanić (44), osumnjičeni za ubistvo muškarca u Bojancima, u Sloveniji, uhapšen je kasno poslijepodne u Hrvatskoj, saopštila je Policijska uprava Novo Mesto.

Kako se navodi, muškarac je uhapšen u saradnji s hrvatskim bezbjednosnim vlastima, prenose Slovenačke novice.

Sve okolnosti još uvijek istražuje Od‌jeljenje kriminalističke policije Policijske uprave Novo Mesto. Više detalja biće javnosti predstavljeno sutra, izjavila je Policijska uprava Novo Mesto.

Borislav Bojanić (44) iz Novog Grada koji se sumnjiči da je u Bojancima kod Črnomelja ubio Darka S, brata svoje žene, prema pisanju portala Zurnal24.si za koji su govorile komšije, najvjerovatnije je pobjegao u Hrvatsku nakon zločina.

Slovenačka policija ranije je saopštila da traga za Borislavom Bojanićem koji je pobjegao pješke nakon što je izvršen zločin, a građane su upozorili da mu se ne približavaju jer može biti opasan.