Logo
Large banner

Uhapšen Borislav Bojanić

02.02.2026

19:25

Komentari:

0
Борислав Бојанић
Foto: PU Novo Mesto

Borislav Bojanić (44), osumnjičeni za ubistvo muškarca u Bojancima, u Sloveniji, uhapšen je kasno poslijepodne u Hrvatskoj, saopštila je Policijska uprava Novo Mesto.

Kako se navodi, muškarac je uhapšen u saradnji s hrvatskim bezbjednosnim vlastima, prenose Slovenačke novice.

Tekstovi o ovom slučaju:

Sve okolnosti još uvijek istražuje Od‌jeljenje kriminalističke policije Policijske uprave Novo Mesto. Više detalja biće javnosti predstavljeno sutra, izjavila je Policijska uprava Novo Mesto.

Borislav Bojanić (44) iz Novog Grada koji se sumnjiči da je u Bojancima kod Črnomelja ubio Darka S, brata svoje žene, prema pisanju portala Zurnal24.si za koji su govorile komšije, najvjerovatnije je pobjegao u Hrvatsku nakon zločina.

Slovenačka policija ranije je saopštila da traga za Borislavom Bojanićem koji je pobjegao pješke nakon što je izvršen zločin, a građane su upozorili da mu se ne približavaju jer može biti opasan.

Podijeli:

Tagovi:

Borislav Bojanić

Darko Senić

Slovenija

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Маја Николић се скинула на Грмечу

Scena

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

16 h

1
Алкараз отказао наредни турнир

Tenis

Alkaraz otkazao naredni turnir

16 h

0
Дочек рукометаша Хрватске уз Томпсона

Region

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

16 h

7
Слон усмртио туристу у Националном парку на Тајланду

Svijet

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

16 h

0

Više iz rubrike

Дочек рукометаша Хрватске уз Томпсона

Region

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

16 h

7
Борислав Бојанић

Region

Progovorile komšije ubice, otkrili sav užas - Žena mu rodila 3 sina, on je tukao i davio, upucao šuraka

17 h

0
Милановић: Одлука Владе Хрватске о дочеку рукометаша отимање државе и изазивање подјела

Region

Milanović: Odluka Vlade Hrvatske o dočeku rukometaša otimanje države i izazivanje podjela

18 h

2
Експлозија у Хрватској, петоро повријеђених

Region

Eksplozija u Hrvatskoj, petoro povrijeđenih

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

14

Mask pozvan na ispitivanje u tužilaštvo

11

12

Modričanin ukrao pet traktora, evo kolika ga robija čeka

11

10

Minić sa ambasadorom Slovačke u BiH: Srpska opredijeljena za sprovođenje reformskih aktivnosti

11

08

Sin norveške princeze na suđenju zbog silovanja

11

06

Dobojlija (31) iza rešetaka zbog obljube i prebijanja maloljetnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner