Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

Divlji slon usmrtio je danas (2.februara) turistu koji je vježbao pored svog šatora u kampu u Nacionalnom parku Kao Jai na Tajlandu, prenijeli su lokalni mediji.

Svjedoci su ispričali da je 69-godišnji muškarac vježbao, šetajući u blizini svog šatora oko sat vremena prije izlaska sunca, i da je naišao na mužjaka slona koji se hranio van granice šume, prenio je "Bangkok post".

Slon je jurnuo na čovjeka, zgrabio ga surlom, oborio na zemlju i zgazio.

Žrtva je preminula na licu mjesta, oko 20 metara od svog šatora.

Ostali kamperi šokirano su posmatrali scenu i niko se nije usudio da napusti šator kako bi pomogao nesrećnom čovjeku, strahujući za sopstvenu bezbjednost, naveo je list.

Čuvari i pripadnici lokalne policije su požurili na lice mjesta i otjerali slona, prenosi Tan‌jug.

Čuvar parka rekao je da se incident dogodio tokom sezone parenja i da je slon prethodno ubio dvoje lokalnih stanovnika.