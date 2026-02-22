Logo
Oglasio se Landau nakon ubistva El Menča

Izvor:

Agencije

22.02.2026

22:16

Огласио се Ландау након убиства Ел Менча
Foto: Tanjug / AP / Refugio Ruiz

Zamjenik američkog državnog sekretara Kristofer Landau nazvao je ubistvo meksičkog narko bosa Nemesija Osegere odličnim razvojem događaja za Meksiko, Sjedinjene Države, Latinsku Ameriku i svijet.

"Pratim scene nasilja iz Meksika sa velikom tugom i zabrinutošću", naveo je Landau na "Iksu".

Meksička vojska ubila je danas vođu narko kartela "Nova generacija Halisko", Nemesija Osegeru, poznatog kao "El Menčo".

Ел Менчо мексико картел

Svijet

Haos: Kartel krenuo u brutalnu odmazdu nakon ubistva narko-bosa, stižu jezivi snimci

Vođa kartela je ubijen tokom vojne operacije u zapadnoj državi Halisko, koja je uslijedila nakon što su pripadnici kartela pomoću zapaljenih vozila nekoliko sati blokirali puteve u Halisku i drugim državama.

Takve taktike karteli često koriste za blokiranje vojnih operacija.

Ел Менчо мексико картел

Svijet

Ubijen "El Menčo", vođa Halisko kartela! Rat meksičke vojske i lokalnih bandita

Američki Stejt department je ponudio nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja El Menča.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa označila je kartel "Nova generacija Halisko" kao stranu terorističku organizaciju.

