Oglasio se Landau nakon ubistva El Menča

Zamjenik američkog državnog sekretara Kristofer Landau nazvao je ubistvo meksičkog narko bosa Nemesija Osegere odličnim razvojem događaja za Meksiko, Sjedinjene Države, Latinsku Ameriku i svijet.

"Pratim scene nasilja iz Meksika sa velikom tugom i zabrinutošću", naveo je Landau na "Iksu".

PS, I’m watching the scenes of violence from Mexico with great sadness and concern. It’s not surprising that the bad guys are responding with terror. But we must never lose our nerve. ¡Ánimo México! — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

Meksička vojska ubila je danas vođu narko kartela "Nova generacija Halisko", Nemesija Osegeru, poznatog kao "El Menčo".

Vođa kartela je ubijen tokom vojne operacije u zapadnoj državi Halisko, koja je uslijedila nakon što su pripadnici kartela pomoću zapaljenih vozila nekoliko sati blokirali puteve u Halisku i drugim državama.

Takve taktike karteli često koriste za blokiranje vojnih operacija.

Američki Stejt department je ponudio nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja El Menča.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa označila je kartel "Nova generacija Halisko" kao stranu terorističku organizaciju.