Ubijen "El Menčo", vođa Halisko kartela! Rat meksičke vojske i lokalnih bandita

Vojska Meksika ubila je danas Nemesija Rubena Osegeru Servantesa, poznatog kao "El Menčo“, vođu moćnog kartela "Halisko nova generacija", rekao je neimenovani savezni zvaničnik.

Vođa kartela je ubijen tokom vojne operacije u zapadnoj meksičkoj državi Halisko.

Operacija je uslijedila nakon nekoliko sati blokiranja puteva zapaljenim vozilima u Halisku i drugim državama. Karteli obično koriste ovu taktiku za blokiranje vojnih operacija.

Video-snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju stubove dima iznad grada Puerto Valjarte i ljude dok u panici trče kroz zgradu lokalnog aerodroma.

"Er Kanada" je saopštila da iz bezbjednosnih razloga obustavlja letove za Puerto Valjartu i savjetovala putnicima da ne dolaze na aerodrom, prenio je AP.

Američki Stejt department ponudio je nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja Servantesa, poznatog kao El Menčo.

Kartel "Halisko nova generacija" jedna je od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku, a nastala je 2009. godine.

DEA: Halisko je po snazi ravan Sinaloa kartelu

Američka Uprava za borbu protiv droga (DEA) smatra da je ovaj kartel po snazi ravan kartelu Sinaloa, jednoj od najozloglašenijih kriminalnih grupa u Meksiku, sa prisustvom u svih 50 saveznih država SAD, gdje distribuira tone droge. Jedan je od glavnih snabdjevača kokainom za američko tržište i, poput kartela Sinaloa, zarađuje milijarde od proizvodnje fentanila i metamfetamina.