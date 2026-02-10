Logo
Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

10.02.2026

22:48

Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих
Foto: Pixabay

Najmanje troje ljudi je poginulo, a šestoro povrijeđeno od eksplozije cjevovoda u gradu Loma Larga u Meksiku, saopštio je guverner pokrajine Oahaka Salomon Hara.

"Do sada je šest lica povrijeđeno i prevezeno radi pružanja hitne medicinske pomoći. Nažalost, tri lica su smrtno nastradala", napisao je Hara na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da su službe na terenu i da nastavljaju da rade na obezbjeđivanju područja i smanjenju rizika.

Болница

Srbija

Smrt d‌jevojčice Eme potresla Čačak: Direktor bolnice se obratio građanima

Cjevovod na kojem se desio incident u vlasništvu je državne naftne kompanije "Pemeks".

Eksplozija

Meksiko

