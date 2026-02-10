Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

10.02.2026
22:48
Komentari:0
Najmanje troje ljudi je poginulo, a šestoro povrijeđeno od eksplozije cjevovoda u gradu Loma Larga u Meksiku, saopštio je guverner pokrajine Oahaka Salomon Hara.
"Do sada je šest lica povrijeđeno i prevezeno radi pružanja hitne medicinske pomoći. Nažalost, tri lica su smrtno nastradala", napisao je Hara na društvenoj mreži "Iks".
On je dodao da su službe na terenu i da nastavljaju da rade na obezbjeđivanju područja i smanjenju rizika.
Cjevovod na kojem se desio incident u vlasništvu je državne naftne kompanije "Pemeks".
