Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

Najmanje troje ljudi je poginulo, a šestoro povrijeđeno od eksplozije cjevovoda u gradu Loma Larga u Meksiku, saopštio je guverner pokrajine Oahaka Salomon Hara.

"Do sada je šest lica povrijeđeno i prevezeno radi pružanja hitne medicinske pomoći. Nažalost, tri lica su smrtno nastradala", napisao je Hara na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da su službe na terenu i da nastavljaju da rade na obezbjeđivanju područja i smanjenju rizika.

Cjevovod na kojem se desio incident u vlasništvu je državne naftne kompanije "Pemeks".