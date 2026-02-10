Извор:
Породица, пријатељи и грађани и вечерас, 10. фебруара, су се окупили испред чачанске болнице како би затражили одговоре на питање зашто је преминула четворогодишња девојчица Ема након операције крајника.
Окупљенима се обратио директор Опште болнице у Чачку, доктор Дејан Дабић.
"О овом немилом догађају сам одмах обавештен, и знам да је након што је операција завршена у салу су одмах позвана још два анестезиолога, дечји кардиолог и педијатар. Они су девојчицу поново интубирали, али након тога одлучили су да је транспортују у Београд. Претходно је урађен ЕКГ, да би се утврдило да ли је неки проблем са срцем, утврђено је да није. Дете је у пратњи два анестезиолога упућено за Београд", рекао је Дабић, преноси б92.
Истиче да када су му јавили да је Ема преминула, његова законска обавеза је била да се одмах обавијесте Министарство здравља и Здравствена инспекција што је, како каже и урадио.
"Потом сам наложио и стручну интерну контролу. После је дошла и инспекторка из ресорног министарства, која је тражила сву документацију на увид. Након те анализе она није утврдила пропусте у вођењу документације, али она је правник није лекар и урадила је оно што је у њеној делатности. Друга комисија није пронашла неправилности током лечења и саме операције", рекао је Дабић.
Додаје да у тим случајевима, Министарство здравља Србије образује екстерну комисију која ће да утврди евентуалне пропусте и неправилности, а долазак те комисије се очекује ове седмице.
Такође, тачан узрок смрти биће познат након обдукције.
Родитељи малене Еме, још једном су истакли, да се на транспорт за Београд чекало три сата и то виде као један од највећих пропуста.
Наратив једног дијела окупљених грађана, имао је са друге стране, политичку конотацију и тражио је изричито оставку директора болнице.
"Ми смо дошли да подржимо родитеље, и ми имамо децу и не желимо да се никада више нешто слично понови. Ипак, не можемо а да не увидимо да поједини ово користе за неке политичке поене и то је јако тужно. Нама је циљ да ако су лекари направили грешку, да се то докаже, а свако одговоран за ову трагедију, да одговара за њу. Изгубљен је живот детета и мора се знати како и зашто, све остало је мање важно", каже за РИНУ један од окупљених.
На добацивање присутних да би требало да поднесе оставку Дејан Дабић рекао је да је спреман и на тај потез, ако ће то нешто да рјеши.
"Апсолутно сам спреман, ја не подносим вама оставку, ја подносим Министарству здравља. Никакав проблем немам са подношењем оставке. Сачекајте да се уради, ако постоји било какав пропуст и лекарска грешка, онај ко је крив ће одговарати. Што се тиче моје оставке, то је најмањи проблем", рекао је он.
