Logo
Large banner

Policajci u stanu zatekli jeziv prizor: Dječak ubijen, a majka se objesila

Izvor:

Kurir

10.02.2026

21:36

Komentari:

0
Полицајци у стану затекли језив призор: Дјечак убијен, а мајка се објесила
Foto: Pexels

Užasna tragedija potresla je grad Kicbil u Austriji, kada su u stanu otkrivena tijela majke i sina. Prema prvim informacijama, žena je ubila dijete, a potom se objesila.

Kako prenose tamošnji mediji, ono što se dogodilo iza vrata stana u ovom poznatom skijalištu izazvalo je jezu čak i iskusnim policajcima i sada je predmet istrage.

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović viđena u javnosti prvi put nakon porođaja

Bilo je oko 13:45 časova kada je u stanu na prvom spratu zgrade otkriven jeziv prizor. Petogodišnji dječak i njegova 48-godišnja majka pronađeni su mrtvi. Prema policiji, oboje su bili austrijski državljani. Poznanik žene je podigao uzbunu jer ih nije bilo moguće kontaktirati. Hitne službe su odmah poslate na adresu žene i njenog sina.

Nakon što su vrata otvorena, svi su bili šokirani: dječak je ležao mrtav na podu, a vjeruje se da je njegova majka izvršila samoubistvo. Prema informacijama koje je dobio list „Krone“, žena se objesila.

- Suočavamo se sa izuzetno tragičnim slučajem koji sada moramo pažljivo istražiti - rekla Katja Terš, šefica Tirolske državne kriminalističke policije.

avion

Zanimljivosti

Nikad ne biste pogodili: Znate li koje boje su crne kutije u avionu?

Kriminalistička policija je naložila obdukciju tijela djeteta u Kicbilu. Kako je dječak ubijen ostaje misterija sve dok ne stignu rezultati obdukcije. Prema trenutnim nalazima, majka i dijete su živjeli sami u stanu. Bili su skromni i ljubazni, kažu komšije.

Podijeli:

Tagovi :

Austrija

ubistvo

Samoubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лого ББЦ

Svijet

Svjetski servis ostaje bez finansiranja za sedam nedjelja?

2 h

0
Демонстрације у Тирани

Region

Sukob demonstranata i policije na protestu u Tirani, bacani Molotovljevi kokteli

2 h

0
Да ли је здравије туширање ујутру или увече?

Savjeti

Da li je zdravije tuširanje ujutru ili uveče?

2 h

0
Ухапшен осумњичени за напад на дјечаке у школи

Svijet

Uhapšen osumnjičeni za napad na dječake u školi

2 h

0

Više iz rubrike

Лого ББЦ

Svijet

Svjetski servis ostaje bez finansiranja za sedam nedjelja?

2 h

0
Ухапшен осумњичени за напад на дјечаке у школи

Svijet

Uhapšen osumnjičeni za napad na dječake u školi

2 h

0
Мушкарац на допусту из затвора убио мајку, супругу и кћерку

Svijet

Muškarac na dopustu iz zatvora ubio majku, suprugu i kćerku

3 h

0
Фицо о ЕУ: Стадо оваца без пастира

Svijet

Fico o EU: Stado ovaca bez pastira

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Trag vodi na Balkan: Razbijena mreža povezana sa drogom vrijednom šest miliona evra

22

55

U Danskoj otvorena agencija koja organizuje putovanja u BiH

22

54

Koje doba dana je najbolje za seks?

22

48

Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

22

46

Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner