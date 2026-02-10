Policajci u stanu zatekli jeziv prizor: Dječak ubijen, a majka se objesila

Užasna tragedija potresla je grad Kicbil u Austriji, kada su u stanu otkrivena tijela majke i sina. Prema prvim informacijama, žena je ubila dijete, a potom se objesila.

Kako prenose tamošnji mediji, ono što se dogodilo iza vrata stana u ovom poznatom skijalištu izazvalo je jezu čak i iskusnim policajcima i sada je predmet istrage.

Bilo je oko 13:45 časova kada je u stanu na prvom spratu zgrade otkriven jeziv prizor. Petogodišnji dječak i njegova 48-godišnja majka pronađeni su mrtvi. Prema policiji, oboje su bili austrijski državljani. Poznanik žene je podigao uzbunu jer ih nije bilo moguće kontaktirati. Hitne službe su odmah poslate na adresu žene i njenog sina.

Nakon što su vrata otvorena, svi su bili šokirani: dječak je ležao mrtav na podu, a vjeruje se da je njegova majka izvršila samoubistvo. Prema informacijama koje je dobio list „Krone“, žena se objesila.

- Suočavamo se sa izuzetno tragičnim slučajem koji sada moramo pažljivo istražiti - rekla Katja Terš, šefica Tirolske državne kriminalističke policije.

Kriminalistička policija je naložila obdukciju tijela djeteta u Kicbilu. Kako je dječak ubijen ostaje misterija sve dok ne stignu rezultati obdukcije. Prema trenutnim nalazima, majka i dijete su živjeli sami u stanu. Bili su skromni i ljubazni, kažu komšije.