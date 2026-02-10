Evropska unija se ponaša kao stado ovaca koje tumara bez čobanina, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

Fico se u utorak sastao sa kolegama iz Austrije i Češke u sklopu tzv. Slavkovskog formata i iskoristio je priliku da se još jednom požali na neodgovorno ponašanje Brisela koje šteti konkurentnosti evropskih preduzeća, prenosi RT Balkan.

- Mi smo slabi jer EU malo ko uzima za ozbiljno. Velike sile više vole bilateralne pregovore sa pojedinačnim zemljama nego sa predstavnicima EU. A slabi smo jer nemamo dobro političko rukovodstvo. Nadam se da se niko neće uvrediti zbog ovog izraza, ali ponašamo se kao stado ovaca bez pastira - rekao je Fico.

Slovački premijer je prošlog mjeseca uporedio EU sa propalim salonom za masažu, rekavši da "ako ne radi dobro, nije dovoljno promijeniti krevete, morate promijeniti i osoblje" i to podvukao zahtjevom za smjenu šefice EU diplomatije Kaje Kalas.

Svijet Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

Na sastanku sa austrijskim kancelarom Kristijanom Stokerom i češkim premijerom Andrejem Babišem, Fico je podvukao i štetnost "zelene agende" Brisela, koja je za rezultat imala propast industrije aluminijuma "Slovalko".

To je bila i tema njegovog prošlomjesečnog pisma šefici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, u kojem je Fico podvukao da sada EU mora da uvozi aluminijum iz Kine, koja daleko više "zagađuje" pri proizvodnji nego što se to navodno radilo u Slovačkoj.

Budućnost EU zavisi od toga da li će Brisel nastaviti da "dogmatski insistira na nedovoljno razmotrenim ambicioznim klimatskim ciljevima" i tako uništi sopstvenu stratešku industriju, upozorio je tada Fico.

Slovački premijer je takođe protiv politike EU da podrži rat Ukrajine protiv Rusije, zbog čega je umalo stradao od ruke proukrajinskog aktiviste 2024. godine.