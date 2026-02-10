Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je spreman na vojnu akciju protiv Irana ukoliko ne bude postignut dogovor, navodeći da bi u tom slučaju postupio kao tokom dvanaestodnevnog rata u junu prošle godine.

U telefonskom intervjuu za izraelsku televiziju Kanal 12, Tramp je rekao da Sjedinjene Američke Države i Iran nastoje da postignu sporazum, ali da Vašington ima i druge opcije ukoliko pregovori ne uspiju.

- Iranci veoma žele da dođu do dogovora. Ili ćemo napraviti sporazum, ili ćemo morati da uradimo nešto veoma oštro, kao prošli put - rekao je Tramp.

Tramp je ocijenio da je posljednja runda pregovora između SAD i Irana u Omanu bila "potpuno drugačija" u odnosu na razgovore prije junskog sukoba, navodeći da Iran sada pokazuje znatno fleksibilniji pristup.

- Prošli put nisu vjerovali da ću to uraditi. Previše su rizikovali - rekao je Tramp, aludirajući na američke napade na iranska nuklearna postrojenja u junu.

Američki predsjednik naglasio je da svaki sporazum sa Iranom mora da obuhvati ne samo nuklearno pitanje, koje je ocijenio kao "podrazumijevano", već i iranski program balističkih raketa.

Tramp je za Kanal 12 rekao i da očekuje da se druga runda pregovora između SAD i Irana održi naredne sedmice.

Američki predsjednik naveo je da razmatra slanje još jednog nosača aviona na Bliski istok, zajedno sa njegovom udarnom grupom, koja uključuje više razarača.

- Tamo već imamo armadu, a možda je još jedna na putu - rekao je Tramp, dok je jedan od američkih zvaničnika potvrdio da se vode razgovori o dodatnom jačanju snaga u regionu.

SAD trenutno u regionu imaju nosač aviona "USS Linkoln" sa pratećom udarnom grupom, a eventualno raspoređivanje još jednog nosača dodatno bi povećalo američko vojno prisustvo.

Tramp bi u srijedu u Bijeloj kući trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a glavna tema razgovora biće Iran.

Netanjahu je, pred polazak u Vašington, izjavio da će američkom predsjedniku predstaviti stavove Izraela o osnovnim principima pregovora sa Iranom, koji su, kako je rekao, važni ne samo za Izrael, već i za stabilnost i bezbjednost Bliskog istoka.

Tramp je rekao da ne smatra da je Netanjahu zabrinut zbog pregovora sa Iranom, ističući da i izraelski premijer želi sporazum, ali "dobar sporazum".

Sjedinjene Države i Iran obnovili su u petak u Omanu pregovore, prvi put od završetka junskog sukoba, sa ciljem smanjenja tenzija između dvije zemlje koje su eskalirale nakon američkog bombardovanja iranskih nuklearnih objekata u junu prošle godine i nasilnog gušenja protesta u Iranu.