Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

10.02.2026

20:14

Трамп амерички предсједник
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je spreman na vojnu akciju protiv Irana ukoliko ne bude postignut dogovor, navodeći da bi u tom slučaju postupio kao tokom dvanaestodnevnog rata u junu prošle godine.

U telefonskom intervjuu za izraelsku televiziju Kanal 12, Tramp je rekao da Sjedinjene Američke Države i Iran nastoje da postignu sporazum, ali da Vašington ima i druge opcije ukoliko pregovori ne uspiju.

- Iranci veoma žele da dođu do dogovora. Ili ćemo napraviti sporazum, ili ćemo morati da uradimo nešto veoma oštro, kao prošli put - rekao je Tramp.

Tramp je ocijenio da je posljednja runda pregovora između SAD i Irana u Omanu bila "potpuno drugačija" u odnosu na razgovore prije junskog sukoba, navodeći da Iran sada pokazuje znatno fleksibilniji pristup.

- Prošli put nisu vjerovali da ću to uraditi. Previše su rizikovali - rekao je Tramp, aludirajući na američke napade na iranska nuklearna postrojenja u junu.

Američki predsjednik naglasio je da svaki sporazum sa Iranom mora da obuhvati ne samo nuklearno pitanje, koje je ocijenio kao "podrazumijevano", već i iranski program balističkih raketa.

Џефри Епстајн

Scena

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

Tramp je za Kanal 12 rekao i da očekuje da se druga runda pregovora između SAD i Irana održi naredne sedmice.

Američki predsjednik naveo je da razmatra slanje još jednog nosača aviona na Bliski istok, zajedno sa njegovom udarnom grupom, koja uključuje više razarača.

- Tamo već imamo armadu, a možda je još jedna na putu - rekao je Tramp, dok je jedan od američkih zvaničnika potvrdio da se vode razgovori o dodatnom jačanju snaga u regionu.

SAD trenutno u regionu imaju nosač aviona "USS Linkoln" sa pratećom udarnom grupom, a eventualno raspoređivanje još jednog nosača dodatno bi povećalo američko vojno prisustvo.

Tramp bi u srijedu u Bijeloj kući trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a glavna tema razgovora biće Iran.

Netanjahu je, pred polazak u Vašington, izjavio da će američkom predsjedniku predstaviti stavove Izraela o osnovnim principima pregovora sa Iranom, koji su, kako je rekao, važni ne samo za Izrael, već i za stabilnost i bezbjednost Bliskog istoka.

Tramp je rekao da ne smatra da je Netanjahu zabrinut zbog pregovora sa Iranom, ističući da i izraelski premijer želi sporazum, ali "dobar sporazum".

Sjedinjene Države i Iran obnovili su u petak u Omanu pregovore, prvi put od završetka junskog sukoba, sa ciljem smanjenja tenzija između dvije zemlje koje su eskalirale nakon američkog bombardovanja iranskih nuklearnih objekata u junu prošle godine i nasilnog gušenja protesta u Iranu.

