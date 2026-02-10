Smrtonosna zima u Njujorku: Temperature niže nego na Antarktiku

Izvor:
Najmanje 18 ljudi umrlo je u Njujorku tokom hladnog udara tokom vikenda, a od petka je zabilježen još jedan smrtni slučaj, rekao je gradonačelnik Zohran Mamdani.
"Od konferencije u petak, još jedan Njujorčanin izgubio je život na ulicama našeg grada kao posljedica ovog hladnog udara. Ukupan broj izgubljenih života sada je 18", rekao je Mamdani novinarima u ponedjeljak. "Svaki izgubljeni život je tragedija i nastavićemo misliti na njihove porodice."
Gradonačelnik je izvijestio da je 1.400 osoba smješteno u skloništa i sigurna utočišta dok se grad bori s ekstremnom hladnoćom.
"Ovog vikenda vidjeli smo najhladnije i najopasnije temperature zime. Do sada je u našem gradu bilo hladnije nego u dijelovima Antarktika", rekao je Mamdani.
Dondurucu soğuklardan etkilenen New York manzarası. pic.twitter.com/6Q7WjRyO1s— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) February 10, 2026
