Smrtonosna zima u Njujorku: Temperature niže nego na Antarktiku

Najmanje 18 ljudi umrlo je u Njujorku tokom hladnog udara tokom vikenda, a od petka je zabilježen još jedan smrtni slučaj, rekao je gradonačelnik Zohran Mamdani.

"Od konferencije u petak, još jedan Njujorčanin izgubio je život na ulicama našeg grada kao posljedica ovog hladnog udara. Ukupan broj izgubljenih života sada je 18", rekao je Mamdani novinarima u ponedjeljak. "Svaki izgubljeni život je tragedija i nastavićemo misliti na njihove porodice."

Društvo Opasnost vreba: Djeca na internetu lako mogu postati žrtve

Gradonačelnik je izvijestio da je 1.400 osoba smješteno u skloništa i sigurna utočišta dok se grad bori s ekstremnom hladnoćom.

"Ovog vikenda vidjeli smo najhladnije i najopasnije temperature zime. Do sada je u našem gradu bilo hladnije nego u dijelovima Antarktika", rekao je Mamdani.