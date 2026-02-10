Logo
Large banner

Smrtonosna zima u Njujorku: Temperature niže nego na Antarktiku

Izvor:

Anadolija

10.02.2026

19:31

Komentari:

0
Зима у Њујорку
Foto: Tanjug/AP Photo/Adam Gray

Najmanje 18 ljudi umrlo je u Njujorku tokom hladnog udara tokom vikenda, a od petka je zabilježen još jedan smrtni slučaj, rekao je gradonačelnik Zohran Mamdani.

"Od konferencije u petak, još jedan Njujorčanin izgubio je život na ulicama našeg grada kao posljedica ovog hladnog udara. Ukupan broj izgubljenih života sada je 18", rekao je Mamdani novinarima u ponedjeljak. "Svaki izgubljeni život je tragedija i nastavićemo misliti na njihove porodice."

Дјеца

Društvo

Opasnost vreba: Djeca na internetu lako mogu postati žrtve

Gradonačelnik je izvijestio da je 1.400 osoba smješteno u skloništa i sigurna utočišta dok se grad bori s ekstremnom hladnoćom.

"Ovog vikenda vidjeli smo najhladnije i najopasnije temperature zime. Do sada je u našem gradu bilo hladnije nego u dijelovima Antarktika", rekao je Mamdani.

Podijeli:

Tagovi :

Njujork

zima

Antarktik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зашто је важно да дјеца одрастају са кућним љубимцима

Porodica

Zašto je važno da djeca odrastaju sa kućnim ljubimcima

1 h

0
Свашта на Скупштини

Republika Srpska

Svašta na Skupštini

1 h

0
Додик: Република Српска на првом мјесту

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska na prvom mjestu

1 h

1
Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

Srbija

Srbija tražila od Španije izručenje osumnjičenog za ubistvo MMA borca

1 h

0

Više iz rubrike

Захарова о именовању Бербокове: Покушавају да натјерају свијет да заборави

Svijet

Zaharova o imenovanju Berbokove: Pokušavaju da natjeraju svijet da zaboravi

1 h

0
Умјетници добијају по 325 евра седмично

Svijet

Umjetnici dobijaju po 325 evra sedmično

1 h

0
"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

Svijet

"Vulkan sudnjeg dana" se probudio: Posljednji put je ubio na hiljade ljudi, svi na oprezu

2 h

0
Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом

Svijet

Lavrov: Bezbjednosne garancije za Ukrajinu samo produžavaju sukob sa Rusijom

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

17

Srednjoškolci iz Prijedora stali uz Tamaru u borbi protiv opake bolesti

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner