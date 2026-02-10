Dodik: Republika Srpska na prvom mjestu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da ima visoka očekivanja od nove američke administracije i da ga ohrabruje politika predsjednika Donalda Trampa koja podrazumijeva raskid sa dosadašnjim intervencionizmom.

"Kada on kaže 'Amerika na prvom mjestu', to nas ohrabruje da kažemo 'Republika Srpska na prvom mjestu. Došli smo da tražimo podršku da definišemo naš status", izjavio je Dodik za "Fajnenšel tajms".

Dodik je naglasio da on i Tramp imaju "problem sa istim ljudima - globalističkom liberalnom elitom koja razara Evropu".

On je Dejtonski sporazum opisao kao neodrživ i oštro napao Kristijana Šmita, ističući da on nema legitimitet u BiH, navodi "Fajnenšel tajms".

Taj list podsjeća da je prije samo šest mjeseci Dodik bio pod američkim sankcijama i ističe da je danas slika potpuno drugačija pošto je lider SNSD-a prošle sedmice boravio u Bijeloj kući, gdje se sastao sa Trampovom portparolkom Karolajn Levit i nizom visokih američkih zvaničnika.