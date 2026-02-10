Logo
Large banner

Dodik: Republika Srpska na prvom mjestu

10.02.2026

19:01

Komentari:

1
Додик: Република Српска на првом мјесту
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da ima visoka očekivanja od nove američke administracije i da ga ohrabruje politika predsjednika Donalda Trampa koja podrazumijeva raskid sa dosadašnjim intervencionizmom.

"Kada on kaže 'Amerika na prvom mjestu', to nas ohrabruje da kažemo 'Republika Srpska na prvom mjestu. Došli smo da tražimo podršku da definišemo naš status", izjavio je Dodik za "Fajnenšel tajms".

Dodik je naglasio da on i Tramp imaju "problem sa istim ljudima - globalističkom liberalnom elitom koja razara Evropu".

SRĐAN-MAZALICA-230925

Republika Srpska

Mazalica: Nema ulaska BiH u NATO

On je Dejtonski sporazum opisao kao neodrživ i oštro napao Kristijana Šmita, ističući da on nema legitimitet u BiH, navodi "Fajnenšel tajms".

Taj list podsjeća da je prije samo šest mjeseci Dodik bio pod američkim sankcijama i ističe da je danas slika potpuno drugačija pošto je lider SNSD-a prošle sedmice boravio u Bijeloj kući, gdje se sastao sa Trampovom portparolkom Karolajn Levit i nizom visokih američkih zvaničnika.

Podijeli:

Tag :

Milorad Dodik

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

Republika Srpska

Mazalica: Nema ulaska BiH u NATO

3 h

2
Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

Republika Srpska

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

4 h

1
Милорад Додик и Александар ВУчић

Republika Srpska

Dodik sa Vučićem: Zajedno nastavljamo da čuvamo mir, jačamo saradnju i gradimo sigurniju budućnost za sve

4 h

5
Стевандић: Српска има право да се брани и употреби сва могућа средства

Republika Srpska

Stevandić: Srpska ima pravo da se brani i upotrebi sva moguća sredstva

4 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

20

08

Hrvat mislio da ulaže u kriptovalute i ostao bez ušteđevine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner