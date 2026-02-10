Logo
Dodik sa Vučićem: Zajedno nastavljamo da čuvamo mir, jačamo saradnju i gradimo sigurniju budućnost za sve

Izvor:

ATV

10.02.2026

15:50

Милорад Додик и Александар ВУчић
Foto: MiloradDodik/X/Screenshot

Lider SNSD-a sastao se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Razgovarao sam sa Vučićem o rezultatima izbora, ali i o regionalnim i globalnim kretanjima, kao i o posjeti i razgovorima koje sam vodio u Americi. Odnosi Republike Srpske i Srbije su čvrsti, bratski i usmjereni ka stabilnosti i razvoju našeg naroda s obje strane Drine. Zajedno nastavljamo da čuvamo mir, jačamo saradnju i gradimo sigurniju budućnost za sve - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

