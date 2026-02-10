Stevandić: Srpska ima pravo da se brani i upotrebi sva moguća sredstva

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Republika Srpska ima pravo da se brani i upotrijebi sva moguća sredstva i da je njen parlament najveća brana Srpske i najmoćnije sredstvo koje je izdržalo sve izazove.

"Narodna skupština štiti Vladu Republike Srpske, predsjednika Republike i daje legitimitet svima", rekao je Stevandić na današnjoj konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je istakao da je ponosan na rad Narodne skupština Republike Srpske, jer su prošle godine osujećeni napadi čiji je bio cilj da se obesmisle sve institucije Srpske i njihovi predsjednici pritvore.

Odgovarajući na pitanje novinara da li će uspjeti priča o samoopređeljenju Republike Srpske koju je najavio lider SNSD-a Milorad Dodik, Stevandić je rekao da je ovo za sada politička inicijativa.

"Republika Srpska ima pravo da se brani i upotrijebi sva moguća sredstva. Parlament Srpske je najmoćnije sredstvo koje je izdržalo sve izazove", naglasio je Stevandić.

On je rekao da je Savu Minića za mandatara prvi i drugi put imenovao Milorad Dodik, bez obzira što je to drugi put potpisala Ana Trišić Babić, zato što je Dodik lider SNSD-a, čiji je član Trišić-Babić.

"U tome je pobjeda Republike Srpske i dokaz da ne možete da osporite narodnu volju", istakao je Stevandić.

Govoreći o današnjoj sjednici Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, Stevandić je rekao da je Kolegijum odlučio da se na zahtjev opozicije u utorak, 17. februara, održi posebna sjednica parlamenta Srpske o situaciji u mljekarstvu Republike Srpske.

"Imamo obavezu da zakažemo sjednici i glasanje o dnevnom redu ove sjednice za koju lično smatram da je zakazivana kao dio prljave političke kampanje, jer su se Vlada Republike Srpske i mljekari već dogovorili u vezi sa rješavanjem određene problematike", istakao je Stevandić.

BiH Košarac: Dodik se bavi politikom, a Konaković Dodikom - ali neuspješno

On je dodao da neće podržati ovu posebnu sjednicu i tu tačku dnevnog reda, navodeći da je riječ o čistoj zloupotrebi i nastavku pljuvanja institucija Republike Srpske.

Stevandić je potvrdio da će istog dana biti nastavljena i redovna sjednica parlamenta Srpske.

On je rekao da je dio prljave kampanje narodnih poslanika Nebojše Vukanovića i Igora Crnatka posljednjih dana bila tema koja se odnosila na troškove parlamenta Republike Srpske u prošloj godini od 91.000 KM.

"Ova sredstva nisu potrošena na predsjednika parlamenta i njegov kabinet, već su to ukupni troškovi svih poslanika, svih delegacija vlasti, opozicije i klubova", pojasnio je Stevandić.

On je rekao da su vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić, predsjednik Narodne skupštine, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, a posebno lider SNSD-a Milorad Dodik, za razliku od opozicije, došli do svih svjetskih poznatih destinacija i centara, te da su zaštitili poziciju Republike Srpske i postigli značajne rezultate.

Stevandić je istakao da je Igor Crnadak u vrijeme kada je bio ministar u Savjetu ministara u dvije godine mandata godišnje trošio na putovanja i reprezentaciju 1,5 milion KM, a uglavnom je to koristio da "pljuje Republiku Srpsku i Milorada Dodika".

On je rekao da se svi troškovi Narodne skupštine Republike Srpske treba odmah da budu objavljeni, i najmanji račun, dodajući da su to najmanji računi u istoriji, koji su najviše targetirani prljavom kampanjom.

Povodom optužbi ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića na račun rukovodstva Republike Srpske, Stevandić je rekao da to ne treba komentarisati jer se radi o "nivou d‌jeteta koje je izgubilo zvečku".

"Njegovo ponašanje je štetno za Federaciju BiH i Republiku Srpsku i međusobne odnose", naglasio je Stevandić.

On je zaključio da će Republika Srpska nastaviti sa svojom politikom, jer je superiorna u svakom pogledu.