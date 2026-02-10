Zampoli: Dobio sam dokument sa projektima koji ću predati američkim agencijama

Specijalni izaslanik SAD za globalna partnerstva Paolo Zampoli održao je sastanak sa premijerom Savom Minićem gdje je dobio dokument sa projektima koji će predati američkim agencijama.

"Premijer mi je dao važan dokument sa brojnim projektima. Čim se vratim u Vašington predaću ga u različite agencije, od Stejt department, Savjet za nacionalnu bezbjednost, sekretarijata za finansije, sekretarijata energetike i na drugim mjestima. Sa svoje strane mogu da obećam da ću na sve adrese uručiti ovaj dokument koji će tamo biti prezentovan", kaže Zampoli.

On se zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i poručio da se nada da će ovo biti jedan od brojnih sastanaka.

"Imao sam prilike da se sastanem sa predsjednikom Vlade, a kasnije ću se sastati i sa predsjednikom. Imao sam sastanke sa predsjednicima Olimpijskog komiteta i FIFA asocijacije. Ovdje sam u posebnoj misiji koja se prije svega vezuje za sportsku diplomatiju i saradnju", rekao je Zampoli.