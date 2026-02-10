Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

10.02.2026
Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa Paolom Zampolijem, bliskim saradnikom predsjednika Trampa i specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju.
"Ovaj susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu, koja je potvrdila da naš glas i stav imaju svoje mjesto u dijalogu sa ključnim svjetskim centrima moći", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako dalje dodaje, otvoren, pragmatičan i partnerski pristup ostaje put kojim Republika Srpska gradi svoju budućnost uz razumijevanje i podršku onih koji poštuju princip suvereniteta i stabilnosti.
Podsjećamo, Zampoli boravi u Banjaluci, a ranije danas se sastao i sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.
