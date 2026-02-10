Logo
Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

Kurir

10.02.2026

16:18

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Indijska influenserka Činu Papu preminula je u 24. godini, a prema navodima lokalnih vlasti, riječ je o samoubistvu.

Popularna kreatorka sadržaja pronađena je mrtva u svom stanu u Aduru, selu u indijskoj saveznoj državi Kerala, nakon što su zabrinute komšije obavijestile nadležne službe.

Njeno tijelo prebačeno je u lokalnu bolnicu, gdje su ljekari mogli samo da konstatuju smrt. Slučaj je registrovan kao neprirodna smrt, a policija je pokrenula istragu.

Razvod i tiha borba

Činu Papu se, prema pisanju lokalnih medija, razvela od supruga samo mjesec dana prije smrti, nakon čega se preselila u iznajmljenu kuću zajedno sa svojim četvorogodišnjim sinom.

U razgovoru za Onmanoramu, njen otac je rekao da je njegova ćerka bila duboko potresena razvodom, ali da je svjesno pokušavala da to ne pokazuje.

„Sve je držala u sebi i rijetko je dijelila svoje probleme sa nama“, rekao je on.

Dodao je i da je često sama putovala kako bi snimala sadržaj za društvene mreže, dok je njen sin ostajao na njegovoj brizi.

Zvijezda Instagrama iz ruralne Indije

Papu je na Instagramu imala oko 200.000 pratilaca, gdje je bila poznata po video-snimcima iz seoskog života, lokalnih pijaca i tradicionalne kuhinje.

Njena posljednja objava bila je snimak sa lokalne pijace, koji je postavila 3. februara, samo nekoliko dana prije smrti.

Vijest o njenom odlasku potresla je njene pratioce, koji su u komentarima ostavljali poruke tuge i oproštaja.

„Ona koja nas je činila srećnima, a nikada nije pokazivala tugu u sebi“, napisao je jedan fan.

„Ovo nasmijano lice više ne postoji. Saučešće porodici“, stoji u drugom komentaru.

Iza sebe je ostavila sina i porodicu

Papu iza sebe je ostavila četvorogodišnjeg sina, roditelje, starijeg i mlađeg brata.

Njena smrt još jednom je otvorila pitanja o pritisku, usamljenosti i mentalnom zdravlju, čak i kod onih koji spolja djeluju srećno i ispunjeno.

Još jedna tragedija među influenserima

Smrt Činu Papu dolazi samo nekoliko dana nakon što je objavljeno da je kolumbijski influenser Angel Montoja preminuo u 30. godini, nakon što je pokušao opasan trik tokom lajv-strima.

Montoja je snimljen kako skače sa mosta u rijeku Kauka, obraćajući se gledaocima riječima „vidimo se kasnije“, prije nego što je skočio.

Nakon pada u vodu pokušao je da dopliva do obale, ali ga je snažna riječna struja odnijela. Njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije, 30. januara.

Spasilačke ekipe su brzo reagovale, ali su akciju otežali visok vodostaj i obilne kiše u tom području.

