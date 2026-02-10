Drama: Putnički avion pao u more, svi preživjeli

Avion somalijske avio-kompanije StarSky srušio se u plićak u blizini obale Indijskog okeana svega nekoliko trenutaka nakon polijetanja sa Međunarodnog aerodroma Aden Ade u Mogadišuu.

U avionu se nalazilo 55 putnika i članovi posade, a prema zvaničnim informacijama, svi su preživjeli.

Avion je poletio sa piste 23, ali je ubrzo nakon uzlijetanja, navodno zbog tehničkih problema, došlo do poteškoća u letu. Svjedoci u blizini plaže Jasira izjavili su da je letjelica letjela neuobičajeno nisko prije nego što je pala u plitko more i zaustavila se tik uz obalu.

BREAKING: A StarSky Fokker 50 crashed shortly after taking off from Mogadishu’s Aden Adde International Airport. Local reports say all passengers managed to evacuate safely.pic.twitter.com/Rdo2t9iEZs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 10, 2026

Fotografije sa mjesta nesreće, koje su se brzo proširile društvenim mrežama, prikazuju avion u vodi sa potpuno odvojenim desnim krilom, dok su se oko olupine okupili mještani.

Iz Aerodroma Mogadišu saopšteno je da je posada pokušala da okrene avion i vrati se na aerodrom, ali je tokom pokušaja slijetanja došlo do izlijetanja van piste, pri čemu se desno krilo odvojilo od trupa aviona.

Somalijska uprava civilnog vazduhoplovstva (SCAA) potvrdila je da se nesreća dogodila u obalnom području neposredno izvan zapadnog perimetra aerodroma i da su svi putnici i članovi posade preživjeli. Pokrenuta je zvanična istraga kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.