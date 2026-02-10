Taktika Kijeva osuđena je na neuspjeh i dovešće do uništenja državnosti, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Njihove metode i taktika osuđeni su na propast. Da, oni će je slijediti, jer je to logika u koju su zapadni umovi uvukli Ukrajinu - navela je Zaharova u intervjuu za RIA Novosti povodom Dana diplomatskih radnika.

Prema njenim riječima, ta taktika uključuje uništenje državnosti, osiromašenje ljudi, uništenje unutrašnjih temelja i sa stanovišta ekonomije, nauke, obrazovanja, a i jednostavno sa stanovišta samosvijesti ljudi.

- Planovi Zelenskog u stilu Napoleona da nanese Rusiji neki "strateški poraz" su propali - naglasila je Zaharova, dodajući da od kijevskih vlasti treba očekivati "ružne stvari".