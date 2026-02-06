Na Zapadu se ne sprovode nikakve istrage, kako u slučaju Epstajna tako ni u slučaju podmetanja eksplozije na "Sjevernom toku", izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

Ona je istakla da svakodnevno čita dokumente iz dosijea Epstajn sa nevjerovatnim naporom.

"Ovo je jednostavno pakao. Nakon što sam prelistala dnevnik djevojke koju je namjerno oplodio kako bi dobio živi eksperimentalni materijal, uz pomoć svoje stalne pratilje, Gislen Maksvel, imam nekoliko pitanja: zašto je njegova saučesnica dobila samo 20 godina?!!!!", napisala je Zaharova na Telegramu.

Osim toga, upitala je zašto nije pokrenuta međunarodna istraga, s obzirom da je u pitanju međunarodna trgovina djecom. Velika Britanija, Poljska, Litvanija i druge zemlje su sada objavile da pokreću sopstvene istrage o trgovini ljudima, dodala je.

Hronika Uhapšen Banjalučanin, u autu krio 110 grama spida!

"Vašington je trebalo da bude na tom tragu kada je prvi put pokrenuo istragu o Epstajnovim zločinima! Trebalo je da upozore Interpol i Evropol. Trebalo je da zvone zvona za uzbunu, s obzirom na razmjere ovog pakla", naglasila je ruska zvaničnica.

Takođe je upitala zašto nisu podnijete krivične prijave protiv Britanca Endrua Vindzora (ranije poznatog kao princ), koji je podmitio svoju žrtvu, da bi nedavno bila pronađena mrtva.

"Sada postaje jasno: od ubistva Kenedija do eksplozije na 'Sjevernom toku', ništa se ne istražuje na Zapadu, baš kao ni 'slučaj Epstajn', koji uključuje 'globalne elite'. Smiješno je što su njihovi zločini i kriminalne namere sada zabilježeni na fotografijama i video snimcima. I ipak, 'nije sve tako nedvosmisleno'", zaključila je Zaharova.

Ranije je poručila da svi treba da pogledaju odlomak iz intervjua ruskog predsjednika Vladimira Putina, "dio gdje kaže da vidimo vampirski bal i, hvala Bogu, bliži mu se kraj", prenosi RT Balkan.