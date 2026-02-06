Logo
Large banner

Lavrov: OEBS je u dubokoj krizi, organizacija pred samouništenjem

Izvor:

RT Balkan

06.02.2026

10:02

Komentari:

0
Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Moskva cijeni što Švajcarska pokazala zainteresovanost da obnovi konkretni diplomatski dijalog sa Rusijom, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov na sastanku sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirliogluom i švajcarskim ministrom spoljnih poslova Ignaciom Kasisom u Moskvi.

- Neću da se detaljno zaustavljam na primjerima kako se OEBS našao u trenutnoj situaciji duboke krize i došao do realne prijetnje od samouništenja. Razlog je jednostavan – radikalno odstupanje većine zapadnih zemalja od onih visokih principa koji su u osnovi Helsinškog sporazuma i deklaracija koje su se kasnije usvajale na samitima OEBS-a - izjavio je Lavrov.

илу-празнична депресија-15122025

Zanimljivosti

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

Kako je dodao, generalni sekretar OEBS-a će dodati konkretnost dijalogu koji će se fokusirati na globalne procese koji imaju negativne efekte na organizaciju, prenosi RT Balkan.

Pres-služba ruskog Ministarstva spoljnih poslova pojasnila je da će na zakazanom sastanku strane razgovarati o krizi u OEBS-u i načinima za njeno prevazilaženje, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji organizacije, finansijskoj podršci i humanitarnoj situaciji.

Policija Srbija

Hronika

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

Kako se očekuje, Lavrov će se nakon sastanaka obratiti novinarima.

Podijeli:

Tag:

Sergej Lavrov

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

4 h

0
Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

Scena

Haris ignoriše pjevačicu zbog nove djevojke: Sve je bilo idealno, samo je nestao

4 h

0
Ево како да препознате право маслиново уље

Savjeti

Evo kako da prepoznate pravo maslinovo ulje

4 h

0
Орбан: Међународне институције нису у стању да ријеше сукобе

Svijet

Orban: Međunarodne institucije nisu u stanju da riješe sukobe

4 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Међународне институције нису у стању да ријеше сукобе

Svijet

Orban: Međunarodne institucije nisu u stanju da riješe sukobe

4 h

0
Медведев: ЕУ је сама себе ухватила у замку одбијајући испоруке руских енергената

Svijet

Medvedev: EU je sama sebe uhvatila u zamku odbijajući isporuke ruskih energenata

4 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

U Moskvi upucan ruski general

4 h

0
Рупа прогутала бензинску пумпу

Svijet

Ogromna rupa ''progutala'' benzinsku pumpu, ljudi bježali u panici

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

02

Opština Ravno tvrdi da se imovina Manastira u Zavali oduzeta nacionalizacijom ne koristi i ne daje u zakup

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner