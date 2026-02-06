Lavrov: OEBS je u dubokoj krizi, organizacija pred samouništenjem

Moskva cijeni što Švajcarska pokazala zainteresovanost da obnovi konkretni diplomatski dijalog sa Rusijom, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov na sastanku sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirliogluom i švajcarskim ministrom spoljnih poslova Ignaciom Kasisom u Moskvi.

- Neću da se detaljno zaustavljam na primjerima kako se OEBS našao u trenutnoj situaciji duboke krize i došao do realne prijetnje od samouništenja. Razlog je jednostavan – radikalno odstupanje većine zapadnih zemalja od onih visokih principa koji su u osnovi Helsinškog sporazuma i deklaracija koje su se kasnije usvajale na samitima OEBS-a - izjavio je Lavrov.

Kako je dodao, generalni sekretar OEBS-a će dodati konkretnost dijalogu koji će se fokusirati na globalne procese koji imaju negativne efekte na organizaciju, prenosi RT Balkan.

Pres-služba ruskog Ministarstva spoljnih poslova pojasnila je da će na zakazanom sastanku strane razgovarati o krizi u OEBS-u i načinima za njeno prevazilaženje, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji organizacije, finansijskoj podršci i humanitarnoj situaciji.

Kako se očekuje, Lavrov će se nakon sastanaka obratiti novinarima.