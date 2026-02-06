Lavrov: OEBS je u dubokoj krizi, organizacija pred samouništenjem

Izvor:
Moskva cijeni što Švajcarska pokazala zainteresovanost da obnovi konkretni diplomatski dijalog sa Rusijom, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov na sastanku sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirliogluom i švajcarskim ministrom spoljnih poslova Ignaciom Kasisom u Moskvi.
- Neću da se detaljno zaustavljam na primjerima kako se OEBS našao u trenutnoj situaciji duboke krize i došao do realne prijetnje od samouništenja. Razlog je jednostavan – radikalno odstupanje većine zapadnih zemalja od onih visokih principa koji su u osnovi Helsinškog sporazuma i deklaracija koje su se kasnije usvajale na samitima OEBS-a - izjavio je Lavrov.
Kako je dodao, generalni sekretar OEBS-a će dodati konkretnost dijalogu koji će se fokusirati na globalne procese koji imaju negativne efekte na organizaciju, prenosi RT Balkan.
Pres-služba ruskog Ministarstva spoljnih poslova pojasnila je da će na zakazanom sastanku strane razgovarati o krizi u OEBS-u i načinima za njeno prevazilaženje, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji organizacije, finansijskoj podršci i humanitarnoj situaciji.
Kako se očekuje, Lavrov će se nakon sastanaka obratiti novinarima.
