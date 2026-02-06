Evropa je sama sebe uvukla u monstruoznu zamku i našla se kritično zavisnom od Sjedinjenih Američkih Država odbijajući ruske isporuke energenata, izjavio je danas zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

- U svojoj antiruskoj pomami, Evropska unija čak ni ne shvata u kakvu je monstruoznu zamku upala. Na kraju krajeva, Vašington, koji trenutno preziru, nesumnjivo će učvrstiti svoju ulogu spasioca, snabdijevajući je energijom. Ali ulog za proširenje pomoći biće neuporedivo veći od samog novca - napisao je on na mreži Maks.

Svijet U Moskvi upucan ruski general

Evropa, "kritično zavisna od američkog gasa", uradiće sve što joj Vašington kaže, uvjeren je Medvedev.

Savjet EU je 26. januara odobrio potpunu zabranu isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa (TPG) u EU od 1. januara 2027. godine, i gasa iz gasovoda od 30. septembra 2027. godine.