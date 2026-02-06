Logo
Large banner

Medvedev: EU je sama sebe uhvatila u zamku odbijajući isporuke ruskih energenata

Izvor:

Tanjug

06.02.2026

09:11

Komentari:

0
Медведев: ЕУ је сама себе ухватила у замку одбијајући испоруке руских енергената
Foto: Tanjug/AP

Evropa je sama sebe uvukla u monstruoznu zamku i našla se kritično zavisnom od Sjedinjenih Američkih Država odbijajući ruske isporuke energenata, izjavio je danas zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

- U svojoj antiruskoj pomami, Evropska unija čak ni ne shvata u kakvu je monstruoznu zamku upala. Na kraju krajeva, Vašington, koji trenutno preziru, nesumnjivo će učvrstiti svoju ulogu spasioca, snabdijevajući je energijom. Ali ulog za proširenje pomoći biće neuporedivo veći od samog novca - napisao je on na mreži Maks.

Moskva Kremlj

Svijet

U Moskvi upucan ruski general

Evropa, "kritično zavisna od američkog gasa", uradiće sve što joj Vašington kaže, uvjeren je Medvedev.

Savjet EU je 26. januara odobrio potpunu zabranu isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa (TPG) u EU od 1. januara 2027. godine, i gasa iz gasovoda od 30. septembra 2027. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Dmitrij Medvedev

Rusija

gas

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ноге масажа депилација

Zdravlje

Oticanje nogu nije bezazleno: Može ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme

1 h

0
Приватни детектив открива: Како за 30 секунди провјерити да ли вас партнер вара

Ljubav i seks

Privatni detektiv otkriva: Kako za 30 sekundi provjeriti da li vas partner vara

1 h

0
Рупа прогутала бензинску пумпу

Svijet

Ogromna rupa ''progutala'' benzinsku pumpu, ljudi bježali u panici

1 h

0
Нада Топчагић у контејнеру нашла слику вриједну 15.000 евра

Scena

Nada Topčagić u kontejneru našla sliku vrijednu 15.000 evra

1 h

0

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

U Moskvi upucan ruski general

59 min

0
Рупа прогутала бензинску пумпу

Svijet

Ogromna rupa ''progutala'' benzinsku pumpu, ljudi bježali u panici

1 h

0
У плану забрана друштвених мрежа млађим од 16 година

Svijet

U planu zabrana društvenih mreža mlađim od 16 godina

1 h

0
Марко Рубио поднио оставку

Svijet

Marko Rubio podnio ostavku

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

03

Prijedorčanin uhvaćen sa džointom

10

02

Lavrov: OEBS je u dubokoj krizi, organizacija pred samouništenjem

09

53

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

09

53

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

09

43

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner