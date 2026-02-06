Logo
U planu zabrana društvenih mreža mlađim od 16 godina

06.02.2026

08:35

Vladajuća Hrišćansko-demokratska unija Njemačke na predstojećem kongresu trebalo bi da razmatra prijedlog zakona kojim bi se zabranilo korištenje društvenih mreža licima mlađim od 16 godina, saopšteno je iz ove stranke.

U saopštenju se navodi da bi stroga starosna ograničenja za korištenje društvenih mreža mogla efikasno zaštititi d‌jecu i tinejdžere od štetnog sadržaja na internetu.

Ukoliko novi zakon bude usvojen u Bundestagu, korisnici će morati da verifikuju svoje godine.

U dokumentu se navodi da bi se zabrana za maloljetne odnosila na korištenje platformi kao što su "Instagram", "Fejsbuk" i "TikTok".

Iz Hrišćansko-demokratske unije napominju da slična zabrana već uvedena u Australiji.

