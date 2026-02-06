Logo
Large banner

Tramp: SAD i Rusija ne bi trebalo da produžavaju START sporazum već da postignu novi

Izvor:

Tanjug

06.02.2026

07:42

Komentari:

0
Трамп амерички предсједник
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je sinoć da Sjedinjene Američke Države i Rusija ne bi trebalo da produžavaju Novi START sporazum o nuklearnom naoružanju, za koji je rekao da je bio "loše dogovoren", već da postignu novi sporazum u toj oblasti.

- Umjesto da produžavamo 'Novi START' loše dogovoren sporazum Sjedinjenih Država koji se, pored svega ostalog, grubo krši, trebalo bi da naši nuklearni stručnjaci rade na novom, poboljšanom i modernizovanom sporazumu koji može trajati dugo u budućnosti - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

илу-снијег-24012026

Društvo

Ne dozvolite da vas iznenadi snijeg: Evo gdje nas očekuju padavine

Tramp je u objavi rekao i da je "spriječio izbijanje nuklearnih ratova širom svijeta, između Pakistana i Indije, Irana i Izraela, i Rusije i Ukrajine".

- Sjedinjene Države su najmoćnija zemlja na svijetu. Potpuno sam obnovio njenu vojsku tokom svog prvog mandata, uključujući novo i mnogobrojno obnovljeno nuklearno oružje. Takođe sam dodao Svemirske snage i sada nastavljamo da obnavljamo našu vojsku na nivoima kakve nikada ranije nisu viđene - rekao je Tramp.

Dodao je da će američka mornarica dobiti bojne brodove, "koji su 100 puta moćniji" od onih koji su plovili morima tokom Drugog svjetskog rata.

Милорад Додик-06022026

Republika Srpska

Dodik: O Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom

Novi START je bio posljednji bilateralni sporazum kojim su regulisani nuklearni arsenali glavnih nuklearnih sila, SAD i Rusije, a istekao je juče nakon što SAD nisu pokazale interesovanje za njegovo obnavljanje.

Prvobitni START sporazum, koji su 1991. godine potpisali SAD i Sovjetski Savez, zabranjivao je svakoj od strana potpisnica da rasporedi više od 6.000 nuklearnih bojevih glava.

Novi START, koji su 2010. godine potpisali tadašnji predsjednici SAD i Rusije, Barak Obama i Dmitrij Medvedev, stupio je na snagu 5. februara 2011. godine, a njime je broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava za svaku stranu ograničen na 1.550.

Takođe je uspostavlja se izvjesna transparentnost, uključujući prenos podataka, obavještenja i inspekcije na licu mjesta.

Медуза

Zanimljivosti

Snimljena džinovska fantomska meduza: Njene ruke mogu narasti do 10 metara

Iako je Rusija suspendovala sporazum prije tri godine zbog pojačanih tenzija oko rata u Ukrajini, smatralo se da obe zemlje i dalje poštuju sporazum.

Sporazum je spriječio nekontrolisano gomilanje nuklearnog oružja i obezbijedio zemljama sa najvećim nuklearnim arsenalima mjere transparentnosti kako bi se izbjeglo pogrešno procijenjivanje međusobnih namjera.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Rusija

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутобус превоз

Svijet

Autobus sa svatovima sletio s puta, ima poginulih i povrijeđenih

2 h

0
Сједница Владе Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade Srpske

2 h

0
Без струје ће данас остати ове бањалучке улице

Banja Luka

Bez struje će danas ostati ove banjalučke ulice

2 h

0
Данас славимо Преподобну Ксенију Римљанку: Изговорите ову молитву

Društvo

Danas slavimo Prepodobnu Kseniju Rimljanku: Izgovorite ovu molitvu

2 h

1

Više iz rubrike

Аутобус превоз

Svijet

Autobus sa svatovima sletio s puta, ima poginulih i povrijeđenih

2 h

0
Троје мртвих и двоје повријеђених када се старица (92) аутомобилом забила у пекару

Svijet

Troje mrtvih i dvoje povrijeđenih kada se starica (92) automobilom zabila u pekaru

2 h

0
У тешком удесу повријеђено 11 особа: Међу њима и мушкарац из БиХ

Svijet

U teškom udesu povrijeđeno 11 osoba: Među njima i muškarac iz BiH

2 h

0
Мушкарац из БиХ осуђен због прогањања бивше жене

Svijet

Muškarac iz BiH osuđen zbog proganjanja bivše žene

2 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

03

Prijedorčanin uhvaćen sa džointom

10

02

Lavrov: OEBS je u dubokoj krizi, organizacija pred samouništenjem

09

53

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

09

53

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

09

43

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner