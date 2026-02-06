Tramp: SAD i Rusija ne bi trebalo da produžavaju START sporazum već da postignu novi

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je sinoć da Sjedinjene Američke Države i Rusija ne bi trebalo da produžavaju Novi START sporazum o nuklearnom naoružanju, za koji je rekao da je bio "loše dogovoren", već da postignu novi sporazum u toj oblasti.

- Umjesto da produžavamo 'Novi START' loše dogovoren sporazum Sjedinjenih Država koji se, pored svega ostalog, grubo krši, trebalo bi da naši nuklearni stručnjaci rade na novom, poboljšanom i modernizovanom sporazumu koji može trajati dugo u budućnosti - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Društvo Ne dozvolite da vas iznenadi snijeg: Evo gdje nas očekuju padavine

Tramp je u objavi rekao i da je "spriječio izbijanje nuklearnih ratova širom svijeta, između Pakistana i Indije, Irana i Izraela, i Rusije i Ukrajine".

- Sjedinjene Države su najmoćnija zemlja na svijetu. Potpuno sam obnovio njenu vojsku tokom svog prvog mandata, uključujući novo i mnogobrojno obnovljeno nuklearno oružje. Takođe sam dodao Svemirske snage i sada nastavljamo da obnavljamo našu vojsku na nivoima kakve nikada ranije nisu viđene - rekao je Tramp.

Dodao je da će američka mornarica dobiti bojne brodove, "koji su 100 puta moćniji" od onih koji su plovili morima tokom Drugog svjetskog rata.

Republika Srpska Dodik: O Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom

Novi START je bio posljednji bilateralni sporazum kojim su regulisani nuklearni arsenali glavnih nuklearnih sila, SAD i Rusije, a istekao je juče nakon što SAD nisu pokazale interesovanje za njegovo obnavljanje.

Prvobitni START sporazum, koji su 1991. godine potpisali SAD i Sovjetski Savez, zabranjivao je svakoj od strana potpisnica da rasporedi više od 6.000 nuklearnih bojevih glava.

Novi START, koji su 2010. godine potpisali tadašnji predsjednici SAD i Rusije, Barak Obama i Dmitrij Medvedev, stupio je na snagu 5. februara 2011. godine, a njime je broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava za svaku stranu ograničen na 1.550.

Takođe je uspostavlja se izvjesna transparentnost, uključujući prenos podataka, obavještenja i inspekcije na licu mjesta.

Zanimljivosti Snimljena džinovska fantomska meduza: Njene ruke mogu narasti do 10 metara

Iako je Rusija suspendovala sporazum prije tri godine zbog pojačanih tenzija oko rata u Ukrajini, smatralo se da obe zemlje i dalje poštuju sporazum.

Sporazum je spriječio nekontrolisano gomilanje nuklearnog oružja i obezbijedio zemljama sa najvećim nuklearnim arsenalima mjere transparentnosti kako bi se izbjeglo pogrešno procijenjivanje međusobnih namjera.