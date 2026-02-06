Autobus sa svatovima sletio s puta, ima poginulih i povrijeđenih

Izvor:
Najmanje 13 osoba je poginulo, a 34 su povrijeđene kada je autobus sa svatovima sletio sa planinskog puta u zapadnom Nepalu, saopštila je danas policija.
Nesreća se dogodila sinoć kada je autobus, koji se vraćao sa svadbe, sletio oko 200 metara niz padinu i završio na ravnom terenu u blizini sela Budgaun, oko 500 kilometara zapadno od glavnog grada Katmandua, prenosi AP.
Povrijeđeni su ubrzo nakon nesreće prevezeni u bolnice, dok su tijela poginulih izvučena iz olupine autobusa, navela je policija okruga Baitadi.
Autobus je sa svadbe vozio ka selu mladoženje, dok su mladoženja i mlada putovali u drugom vozilu i nisu povrijeđeni.
Uzrok nesreće za sada nije poznat, a policija je pokrenula istragu.
Saobraćajne nesreće u Nepalu česte su zbog loše održavanih puteva i vozila, kao i planinskog terena sa uskim i nepreglednim saobraćajnicama.
