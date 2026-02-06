Danas slavimo Prepodobnu Kseniju Rimljanku: Izgovorite ovu molitvu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas se sjećaju Prepodobne Ksenije Rimljanke, svetiteljke koja je osnovala jedan od prvih ženskih manastira na svijetu, prkosila tadašnjim normama ponašanja i do kraja života se posvetila molitvi i ljubavi prema Isusu.

Prepodobna Ksenija Rimljanka rođena je u Rimu kao jedinica znamenitog senatora. Iako je odmalena bila privučena ljubavlju prema Hristu i željela da se zamonaši, njeni roditelji su zahtijevali da se, kao i sve ostale djevojke tog vremena, i ona, kada dođe vrijeme, uda. Kako bi to izbjegla, Ksenija je zajedno sa svoje dvije robinje pobjegla od kuće.

Nastanila se na ostrvu Koa gdje je, sa robinjama, osnovala djevičansku porodicu i potpuno se posvetila molitvi i ljubavi prema Isusu.

Tako je provela cijeli život, a spisi govore da je, iako plemićkog porijekla, uvijek bila odjevena bjednije od bilo koje druge monahinje i da je na hljeb koji je jela često posipala pepeo iz kadionice. Predanje kaže da je umrla oko 450. godine, kada se nad manastirom pojavio „venac od zvijezda sa krstom u sredini, sjajnijim od sunca“.

Vjernici i danas obilaze grob Prepodobne Ksenije Rimljanke jer se vjeruje da njene mošti donose iscjeljenje svake bolesti, kao i sreću onima koji ih dotaknu. Srpska pravoslavna crkva slavi je 24. januara po crkvenom, a 6. februara po gregorijanskom kalendaru.

Svijet Troje mrtvih i dvoje povrijeđenih kada se starica (92) automobilom zabila u pekaru

Kako je riječ o velikoj svetiteljki koja se cijelog života borila za pravo žena da same odlučuju šta će raditi sa svojim životom, Ksenija se i danas smatra zaštitnicom ljepšeg pola. Zato bi dame danas trebalo da se suzdrže od bilo kakvog rada, naročito onog vezanog za kuću.

Vjeruje se takođe da je ova sveta veoma blagonaklona kada su u pitanju želje i planovi vezani za posao — zato, ako imate dileme, nedoumice, ako vas nešto muči u vezi sa poslom, ako vam je potrebna vjera i nada da ćete nešto uspjeti, bilo šta — samo se pomolite ovoj svetici.

Molitva na praznik Svete Ksenije Rimljanke

„U tebi se, mati, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, slijedila Gospoda Hrista. Djelima si učila prezirati tijelo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveta Ksenijo, raduje se duh tvoj.“