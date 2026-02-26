Dodik: "Srpska kuća" u Brčkom uvijek će se tako zvati

Izvor:
SRNA
26.02.2026
12:51
"Srpska kuća" u Brčkom uvijek će imati ovaj naziv, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Tamo gdje žive Srbi, gdje im Ustav garantuje konstitutivnost, objekti i institucije nosiće predznak `srpska`, sviđalo se to nekome ili ne. Tako će biti i u Brčkom, gdje će `Srpska kuća` uvijek imati taj naziv", istakao je Dodik.
Dodik je ukazao da je Srpska varoš u Brčkom istorijska činjenica i da ne vidi šta je sporno u imenu "Srpska kuća".
"To što nekome smeta, njegov je problem i moraće da se nosi s njim. Srpsko ime je mnogo, mnogo starije od svih supervizora i niko ga neće ni zabraniti ni ugasiti", napisao je Dodik na Iksu.
Tamo gdje žive Srbi, gdje im Ustav garantuje konstitutivnost, objekti i institucije nosiće predznak "srpska", sviđalo se to nekome ili ne.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 26, 2026
Tako će biti i u Brčkom, gdje će "Srpska kuća" uvijek imati taj naziv.
Srpska varoš u Brčkom je istorijska činjenica, ne vidim šta je sporno…
Forum intelektualaca u Brčkom tražio je od lokalnih vlasti poništavanje kupovine zgrade koju je kupila Srpska i nazvala je "Srpska kuća" te u nju, kako tvrde, nelegalno smjestila entitetske institucije.
Zbog "Srpske kuće" u Brčkom juče se oglasio i OHR, a bila je i tema razgovora predsjednika SBB-a Fahrudina Radončiča i supervizora za distrikt Luis Krišoka.
