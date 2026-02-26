Dodik: "Srpska kuća" u Brčkom uvijek će se tako zvati

"Tamo gdje žive Srbi, gdje im Ustav garantuje konstitutivnost, objekti i institucije nosiće predznak `srpska`, sviđalo se to nekome ili ne. Tako će biti i u Brčkom, gdje će `Srpska kuća` uvijek imati taj naziv", istakao je Dodik.

Dodik je ukazao da je Srpska varoš u Brčkom istorijska činjenica i da ne vidi šta je sporno u imenu "Srpska kuća".

"To što nekome smeta, njegov je problem i moraće da se nosi s njim. Srpsko ime je mnogo, mnogo starije od svih supervizora i niko ga neće ni zabraniti ni ugasiti", napisao je Dodik na Iksu.

Tamo gdje žive Srbi, gdje im Ustav garantuje konstitutivnost, objekti i institucije nosiće predznak "srpska", sviđalo se to nekome ili ne.

Tako će biti i u Brčkom, gdje će "Srpska kuća" uvijek imati taj naziv.



Srpska varoš u Brčkom je istorijska činjenica, ne vidim šta je sporno… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 26, 2026

Forum intelektualaca u Brčkom tražio je od lokalnih vlasti poništavanje kupovine zgrade koju je kupila Srpska i nazvala je "Srpska kuća" te u nju, kako tvrde, nelegalno smjestila entitetske institucije.

Zbog "Srpske kuće" u Brčkom juče se oglasio i OHR, a bila je i tema razgovora predsjednika SBB-a Fahrudina Radončiča i supervizora za distrikt Luis Krišoka.