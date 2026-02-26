Logo
Large banner

Dodik: "Srpska kuća" u Brčkom uvijek će se tako zvati

Izvor:

SRNA

26.02.2026

12:51

Komentari:

3
Милорад Додик
Foto: ATV

"Srpska kuća" u Brčkom uvijek će imati ovaj naziv, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Tamo gdje žive Srbi, gdje im Ustav garantuje konstitutivnost, objekti i institucije nosiće predznak `srpska`, sviđalo se to nekome ili ne. Tako će biti i u Brčkom, gdje će `Srpska kuća` uvijek imati taj naziv", istakao je Dodik.

Dodik je ukazao da je Srpska varoš u Brčkom istorijska činjenica i da ne vidi šta je sporno u imenu "Srpska kuća".

"To što nekome smeta, njegov je problem i moraće da se nosi s njim. Srpsko ime je mnogo, mnogo starije od svih supervizora i niko ga neće ni zabraniti ni ugasiti", napisao je Dodik na Iksu.

Forum intelektualaca u Brčkom tražio je od lokalnih vlasti poništavanje kupovine zgrade koju je kupila Srpska i nazvala je "Srpska kuća" te u nju, kako tvrde, nelegalno smjestila entitetske institucije.

Zbog "Srpske kuće" u Brčkom juče se oglasio i OHR, a bila je i tema razgovora predsjednika SBB-a Fahrudina Radončiča i supervizora za distrikt Luis Krišoka.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

Brčko

Milorad Dodik

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Честитке Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе

Republika Srpska

Dodik: Čestitke Kabiriju na važnom sporazumu koji otvara nove energetske perspektive

4 h

1
Дачић и Додик

Republika Srpska

Oglasio se Dodik o Ivici Dačiću: Molim se za zdravlje i snagu

16 h

1
Милорад Додик предсједник СНСД-а и Андрија Мандић предсједник скупштине ЦГ

Republika Srpska

Dodik sa Mandićem: Granice među zemljama nisu prepreka jedinstvu srpskog naroda

18 h

23
Милорад Додик

BiH

Dodik o namjerama Šmita: "Riječ je o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi na nivou BiH"

1 d

10

Više iz rubrike

Додик: Честитке Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе

Republika Srpska

Dodik: Čestitke Kabiriju na važnom sporazumu koji otvara nove energetske perspektive

4 h

1
ПДП

Republika Srpska

Crnadak priznao: Od osnivanja Draškovog pokreta PDP-a nema

15 h

2
Дачић и Додик

Republika Srpska

Oglasio se Dodik o Ivici Dačiću: Molim se za zdravlje i snagu

16 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Otplaćeno 87 odsto duga SFRJ i 98,9 odsto duga za staru deviznu štednju

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Kontroverzna odluka: Sarajevo vraća spomenik Francu Ferdinandu i Sofiji!

14

09

Užas! Trojica pretukla mladića (20)

14

05

Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

14

01

Suđenje Džombiću: Svi siti i sve ovce na broju

13

59

Oštra poruka iz Rusije Evropskoj uniji: Niko vas nije zvao, sjedite ispod stola i ćutite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner