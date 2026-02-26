Logo
Amidžić o potpisu Hasanovića: Jesu li to baš sve "tehnologije"? Kome?

Izvor:

ATV

26.02.2026

13:51

Komentari:

2
Zamjenik ministra finansija u Savjetu ministara Muhamed Hasanović nije danas pustio novac na Kanalska ostrva, ali je 112,5 miliona KM usmjerio na CIK, rekao je ministar finansija Savjeta ministara Srđan Amidžić.

" 69 miliona KM za program i opremu. Ostatak, 20 miliona za ugovore o djelu - kome? Dva miliona za građevinu - kome? I 3,6 miliona KM za papir i obrasce. Jesu li to baš sve "tehnologije"? - upitao je Amidžić u objavi na Iksu.

Podsjećamo, zamjenik ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Muhamed Hasanović potpisao je danas instrukciju kojom se omogućava prenos sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za uvođenje novih izbornih tehnologija.

Do Hasanovićevog potpisa došlo je nakon što je na internet stranici objavljeno "Autentično tumačenje odluke Kristijana Šmita", od 17. jula prošle godine.

Srđan Amidžić

Muhamed Hasanović

CIK BiH

