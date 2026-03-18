"Traže mjere koje direktno pomažu građanima": Dogovoreno da se dogovore

Na najavljenom sastanku predsjednika skupštine grada Banjaluka Ljube Ninkovića i predsjednika Upravnog odbora Udruženja za zaštitu potrošača "Reakcija" Dragana Jošića o inicijativi ovog udruženja za donošenje hitnih mjera podrške građanima u uslovima rasta cijena, dogovoreno je da će se dogovarati.

U narednim danima planirani su sastanci na kojima će biti razmotrene realne i izvodljive mjere. Predsjednik skupštine grada kaže i da bi to trebalo da se desi, ali kad se gradonačelnik vrati sa turneje po Engleskoj u vrijeme kada u Banjaluci imamo ozbiljniju situaciju.

Na dogovorenom sastanku dogovoreno je da će se dogovarati.

Iz udruženja potrošača zahtijevaju mjere koje se odnose na ublažavanje rasta troškova komunalnih usluga, poput odgađanja povećanja cijene vode. Očekuju i sastanak sa gradonačelnikom koji je na turneji po Evropi, a kojem su prije nekoliko dana iznijeli određene zahtjeve.

"S obzirom na cijenu goriva i sve je evidentnije povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, prije svega želim da apelujem na sve odbornike u Skupštini grada da ovu odluku o povećanju cijena usluga suspenduju, odnosno da ne raspravljaju o njoj, prvo to da ne raspravljaju o njoj sljedeća tri mjeseca ,a onda da vidimo na koji način možemo da vršimo subvencioniranje ova dva preduzeća i ovih usluga", kaže Dragan Jošić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja za zaštitu potrošača „Reakcija“.

Prioritet su mjere koje direktno pomažu građanima, poput smanjenja stope poreza na nepokretnosti ali ne na štetu budžeta grada, poruka je predsjednika Skupštine grada. O njima će se razgovarati narednih dana. Sve mjere će biti upućene kao prijedlog gradonačelniku. Ocjenjuje da pojedini projekti ne bi trebalo da imaju prioritet, poput "Dino" parka ili javne rasvjete.

"Dogovorili već za sutra niz ozbiljnih sastanaka sa predsjednicima prije svega gradskih odbora naše koalicija, zatim za svim odbornicima naše koalicije, sa našim klubom i našim resornim timovima, koji treba da razmotre sve ove ideje, odnosno mogućnosti i da na bazi onog realnog i očekivanog predložimo šta su stvari koje su moguće i da gradonačelnika onda zamolimo da se vrati u Banjaluku i da, ako ima volje, da rješava zajedno sa nama sve ove probleme i da se posveti ovom svemu", kaže Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Iz Udruženje „Reakcija“ su, ranije Gradskoj upravi predložili šest mjera koje bi, kako navode, mogle ublažiti pritisak rasta cijena na građane - uvođenje besplatnog javnog prevoza na tri mjeseca, smanjenje poreza na nepokretnosti, povećanje subvencija za vrtiće, kao i dodatna sredstva za javne kuhinje i subvencionisanje pojedinih komunalnih usluga. Iz ovog udruženja očekuju da se o predloženim rješenjima izjasne i gradska administracija i odbornici u Skupštini grada.