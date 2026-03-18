Grad neće olakšavati život građanima - Savić Banjac: Banjaluka je učinila dovoljno

Gradski menadžer Banjaluke Mirna Savić Banjac oštro je reagovala na inicijativu Udruženja "Reakcija" i poručila da je Banjaluka najviše uradila na tome da poboljša standarde i živote građana.

Nedavno je gradonačelnik Banjaluke mahao papirima i korpama ispred zgrade Vlade predlažući rješenja da se u ovim teškim vremenima olakša život građana. Udruženje za zaštitu potrošača "Reakcija" iz Banjaluke, vjerujući u dobronamjernost Stanivukovića, gradskim vlastima uputilo je inicijativu za donošenje konkretnih mjera podrške da bi se ublažile ekonomske posljedice krize.

To je uključivalo besplatan javni gradski prevoz za sve na tri mjeseca, smanjenje stope poreza na nepokretnost za 50 odsto do kraja godine, povećanje izdvajanja za sufinansiranje boravka djece u javnim i privatnim vrtićima za dodatnih 20 odsto, subvencije za cijenu vode za 20 odsto u naredna tri mjeseca. Osim toga, pozvali su Grad i da odustanu od već usvojenog povećanja cijena vode, kao i da se ne prihvate zahtjevi da poskupljenje koje su uputila preduzeća "Čistoća" i "Eko toplane".

Na to im je odgovorila gradski menadžer Mirna Savić Banjac. Po njenom, grad je učinio dovoljno. Za sve dodatno, neka se obrate Vladi Republike Srpske.

"Mi smo to već uradili. Podsjećam vas da smo mi prvo detektovali koji su to penzioneri sa najnižim penzijama, nakon čega su oni dobili karte za besplatan javni prevoz. Nakon toga, obezbijedili smo besplatne karte za javni prevoz za sve penzionere sa područja grada Banjaluke. Dakle, to je samo jedna od mjera koja direktno pomaže građanima. Dalje, omogućili smo i besplatne građevinske dozvole, kao i besplatnu legalizaciju, uveli smo besplatne udžbenike, subvencije za privatne vrtiće i još mnogo toga. Mogu samo da kažem da je to Udruženje prepoznalo da je Banjaluka ta koja je preuzela kompletnu ulogu republičke vlasti i izašla kao pionir sa određenim mjerama koje su određene lokalne zajednice već prepisale, tako da ih upućujemo da dobro razmotre kako i šta smo uradili", kaže Savić Banjac.

Poručila je kako Grad sa svim tim mjerama nastavlja i u budućnosti, a sve zbog sugrađana.

"Bilo bi dobro da se predstavnici ovog Udruženja obrate Vladi Republike Srpske, kao i nadležnim ministarstvima, ali i lokalnim zajednicama gd‌je sve ovo još uvijek nije urađeno, da vide na koji način će to Vlada da pomogne, šta će biti urađeno u narednom periodu i koje su njihove mjere i njihovi koraci", dodala je ona.

Poručila je i to da je Grad spreman da svima njima pruži savjet, podijeli iskustva i pomogne u svakom momentu.

"Mi smo tu na raspolaganju svima, ali svakako savjetujem Udruženje da provjere i šta je sa akcizama, robnim rezervama i slično. Što se nas tiče, samo da poručim da će Grad i dalje nastaviti da realizuje pozitivne politike koje su se već pokazale kao velika olakšica našim građanima, a koje jasno potvrđuju da smo na pravom putu", zaključila je gradski menadžer.

Reagovalo udruženje

Udruženje za zaštitu potrošača „Reakcija“ oglasilo se povodom izjave gradske menadžerke Mirne Savić Banjac, koja je objavljena na zvaničnom sajtu Grada, poručivši da su razočarani tonom i sadržajem njenog obraćanja.

Iz Udruženja „Reakcija“ ističu da je, umjesto otvaranja prostora za dijalog i zajedničko djelovanje u interesu građana, javnosti upućena poruka koja, kako navode, ne doprinosi rješavanju svakodnevnih problema sa kojima se građani suočavaju.

Posebno naglašavaju da predstavnici Udruženja nisu dobili poziv na razgovor iz kabineta gradonačelnika, niti je, kako tvrde, iskazana spremnost da se zajednički razmotre konkretne mjere pomoći.

"U našem radu fokus nije na nadmetanju ko je šta uradio, već isključivo na pronalasku rješenja koja će olakšati život građanima. Smatramo da bi upravo to trebalo da bude zajednički interes svih nivoa vlasti i organizacija koje djeluju u javnom prostoru", poručili su iz Udruženja „Reakcija“.

Dodaju da, uprkos svemu, ostaju otvoreni za saradnju, te izražavaju očekivanje da će iz Gradske uprave, kao i od gradonačelnika, uslijediti poziv za sastanak.

"Kako bismo u što kraćem roku usaglasili i predložili konkretne mjere koje mogu donijeti stvarne koristi građanima", navode iz ovog udruženja.

Na kraju su poručili da je vrijeme za dijalog i konkretne poteze.

Podsjećamo, Savić Banjac je u svojoj izjavi navela da je Grad prethodnih godina već preduzeo niz mjera pomoći građanima, poput besplatnog javnog prevoza za penzionere, besplatnih građevinskih dozvola, legalizacije, udžbenika i subvencija za vrtiće, te poručila da bi Udruženje trebalo da se obrati i drugim nivoima vlasti, uključujući Vladu Republike Srpske, kada je riječ o dodatnim mjerama.

Inicijativa za spas kućnih budžeta

Udruženje za zaštitu potrošača "Reakcija" iz Banjaluke je gradskim vlastima uputilo inicijativu za donošenje hitnih mjera podrške građanima kako bi se ublažile ekonomske posljedice globalne krize izazvane sukobima na Bliskom istoku.

Iz ovog udruženja su 14. marta objavili da su inicijativu predali na protokol Gradske uprave, te je uputili gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću i predsjedniku Skupštine grada Ljubi Ninkoviću.

Naveli su da je cilj inicijative da se pravovremeno reaguje i građanima pomogne da što lakše prebrode udar na kućne budžete, posebno u situaciji kada rast cijena nafte i naftnih derivata gotovo uvijek dovodi i do lančanog poskupljenja brojnih roba i usluga.

"Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković i sam je proteklih dana upozoravao na moguće negativne ekonomske posljedice koje bi aktuelna globalna kriza mogla donijeti u narednom periodu, zbog čega smatramo da je važno da se već sada razmotre konkretne mjere podrške građanima", ističu iz Udruženja "Reakcija".

Ovim prijedlogom Gradskoj upravi i Skupštini grada predložen je set mjera koje bi bile na snazi najmanje tri mjeseca, a koje se odnose na segmente koji su u nadležnosti lokalne zajednice.

Među ključnim prijedlozima nalazi se uvođenje besplatnog javnog gradskog prevoza za sve kategorije stanovnika Banjaluke u naredna tri mjeseca, uz obezbjeđivanje sredstava iz Budžeta grada za pokrivanje troškova prevoznika, čime bi se građanima direktno pomoglo u smanjenju troškova nastalih zbog rasta cijena goriva.

Udruženje predlaže i smanjenje stope poreza na nepokretnosti za 50 odsto do kraja ove godine, kako bi se domaćinstvima olakšao finansijski pritisak u uslovima rasta cijena i opšte ekonomske neizvjesnosti.

Jedna od predloženih mjera je i povećanje izdvajanja za sufinansiranje boravka d‌jece u javnim i privatnim vrtićima za dodatnih 20 odsto do kraja godine, kako bi roditelji dobili konkretnu finansijsku podršku.

Udruženje "Reakcija" predlaže i da Grad Banjaluka subvencioniše cijenu vode za dodatnih 20 odsto u naredna tri mjeseca i da odustane od već usvojenog povećanja cijene vode, kao i da se ne prihvate zahtjevi za poskupljenje koje su uputila preduzeća "Čistoća" i "Eko toplane", a koji se odnose na odvoz otpada i centralno grijanje.

Umjesto novih poskupljenja, iz ovog udruženja predlažu da Grad pronađe alternativne modele podrške komunalnim preduzećima kako bi se izbjeglo dodatno finansijsko opterećenje građana u ovom osjetljivom periodu.

Posebno je predloženo i obezbjeđivanje dodatnih budžetskih sredstava za javne kuhinje u Banjaluci kako bi se osigurala adekvatnija pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.

Iz Udruženja "Reakcija" poručuju da je u vrijeme globalnih ekonomskih potresa posebno važno pokazati solidarnost i odgovornost prema građanima, naročito prema onima koji i u redovnim okolnostima teško obezbjeđuju osnovne životne potrebe.

Ističu da očekuju da će inicijativa biti razmotrena u što kraćem roku, te da će gradonačelnik uputiti prijedlog konkretnih mjera prema Skupštini grada kako bi one bile razmatrane i eventualno usvojene.