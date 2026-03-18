"Reakcija" reagovala na Mirnu Savić Banjac: Razočarani smo

Udruženje za zaštitu potrošača „Reakcija“ oglasilo se povodom izjave gradske menadžerke Mirne Savić Banjac, koja je objavljena na zvaničnom sajtu Grada, poručivši da su razočarani tonom i sadržajem njenog obraćanja.

Iz Udruženja „Reakcija“ ističu da je, umjesto otvaranja prostora za dijalog i zajedničko djelovanje u interesu građana, javnosti upućena poruka koja, kako navode, ne doprinosi rješavanju svakodnevnih problema sa kojima se građani suočavaju.

Posebno naglašavaju da predstavnici Udruženja nisu dobili poziv na razgovor iz kabineta gradonačelnika, niti je, kako tvrde, iskazana spremnost da se zajednički razmotre konkretne mjere pomoći.

"U našem radu fokus nije na nadmetanju ko je šta uradio, već isključivo na pronalasku rješenja koja će olakšati život građanima. Smatramo da bi upravo to trebalo da bude zajednički interes svih nivoa vlasti i organizacija koje djeluju u javnom prostoru", poručili su iz Udruženja „Reakcija“.

Dodaju da, uprkos svemu, ostaju otvoreni za saradnju, te izražavaju očekivanje da će iz Gradske uprave, kao i od gradonačelnika, uslijediti poziv za sastanak.

"Kako bismo u što kraćem roku usaglasili i predložili konkretne mjere koje mogu donijeti stvarne koristi građanima", navode iz ovog udruženja.

Na kraju su poručili da je vrijeme za dijalog i konkretne poteze.

Podsjećamo, Savić Banjac je u svojoj izjavi navela da je Grad prethodnih godina već preduzeo niz mjera pomoći građanima, poput besplatnog javnog prevoza za penzionere, besplatnih građevinskih dozvola, legalizacije, udžbenika i subvencija za vrtiće, te poručila da bi Udruženje trebalo da se obrati i drugim nivoima vlasti, uključujući Vladu Republike Srpske, kada je riječ o dodatnim mjerama.