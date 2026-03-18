Džeko pozvan na saslušanje zbog crvenog kartona

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko (40) pozvan je u prostorije Fudbalskog saveza Njemačke (DFB) gd‌je ga u četvrtak, 19. marta očekuje saslušanje zbog crvenog kartona.

Džeko je pocrvenio u 52. minuti duela s Hanoverom, protiv kojeg su Rudari prokockali prednost od 2:0 i na kraju osvojili samo bod (2:2).

Izrečena su mu dva meča suspenzije, na šta je Šalke ekspresno uložio žalbu.

Pored Džeke, Šalke će u prostorijama DFB-a predstavljati i sportski direktor kluba Frank Bauman.

Džeko je u pomenutom duelu postigao gol za 1:0 u 29. minuti, a on mu je bio šesti od dolaska u klub iz Gelzenkirhena.

Podsjetimo, u utorak je sportski sud DFB-a izrekao Džeki kaznu na dvije utakmice zbog "nasilne igre". To znači da će Dijamant propustiti subotnji duel protiv drugoplasiranog Darmstadta, kao i prvu utakmicu nakon reprezentativne pauze 5. aprila (13:30) protiv Karlsruhera.

Šalke je poslije posljednjeg remija vodeći na tabeli s 51 bodom, što je dva više od Darmstadta, a tri od Elversberga.