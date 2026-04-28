Blanuša: Nećemo razgovarati o kandidaturama

Prije početka sjednice predsjednik SDS-a Branko Blanuša je u izjavi za RTRS potvrdio da će na sjednici stranačkog Predsjedništva biti govora o pripremi izborne kampanje, ali da se neće govoriti o kandidaturama za inokosne funkcije na predstojećim izborima.

- O tome neće biti razgovora na ovoj sjednici Predsjedništva, to je ostavljeno za dogovor sa ostalim opozicionim strankama. Tehnička sjednica Predsjedništva, gdje ćemo prije svega razgovarati najviše o zaključcima sa prethodne sjednice Predsjedništva SDS-a o njihovoj realizaciji, organizaciji naših tribina, razgovorima sa građanima, formiranja izbornog štaba, planu rada timova u okviru glavnog izbornog štaba i ono možda što je interesantno - radna verzija zajedničke izborne platforme za opozicione stranke koje ćemo razmatrati - naveo je Blanuša.