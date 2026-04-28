Logo
Large banner

Potpisan Memorandum o saradnji sa Brestskim oblasnim izvršnim komitetom

Autor:

ATV
28.04.2026 17:13

Komentari:

1
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić potpisao je danas u Brestu, Bjelorusiji Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Brestskog oblasnog izvršnog komiteta.

Memorandum je potpisan sa ciljem uspostavljanja institucionalne saradnje i unapređenja i povećanja efikasnosti i kvaliteta liječenja pacijenata.

Potpisan je tokom posjete delegacije Republike Srpske Brestu, u vrijeme održavanja Međunarodnog poslovnog kontakt foruma u ovom bjeloruskom gradu, a podrazumijeva da se, između ostalog, u okviru postojećih mogućnosti, razvija naučna i obrazovna saradnja u različitim oblastima nauke i prakse, promoviše uvođenje i unapređenje novih medicinskih tehnologija, kao i proširenje stručnih znanja i vještina, te da se doprinese razvoju hirurške, transplantacione i druge medicinske zaštite za stanovništvo.

U delegaciji iz Republike Srpske je i v.d. direktrora Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske Goran Topić koji je potpisao Sporazum o saradnji u oblasti transplantacione medicine između JZU Zavod za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske i Regionalne kliničke bolnice Brest. Takođe, potpisan je i sporazum između Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Regionalne kliničke bolnice Brest.

Delegacija Republike Srpske razmijenila je mišljenja o budućoj saradnji sa Natalijom Makar, prvim zamjenikom načelnika glavne Uprave za zaštitu zdravlja regije Brest, Aleksandrom Karpitskijem, direktorom Regionalne kliničke bolnice Brest, kao i Rostislavom Lavrinjukom, načelnikom Odjeljenja transplantacione koordinacije u ovoj bolnici, koji je i glavni transplantolog brestske regije.

Ministar Šeranić je istakao važnost saradnje i podrške istaknutih centara sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i za razvoj ove grane medicine u Republici Srpskoj.

Ova uzvratna posjeta Brestu dogovorena je nakon što je u decembru prošle godine u posjeti Republici Srpskoj boravila delegacija Regionalne kliničke bolnice iz Bresta, predvođena glavnim transplantologom Odjeljenja za zdravstvo Brestskog oblasnog izvršnog komiteta.

Tokom posjete Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske razmotreni su dosadašnji rezultati saradnje sa Republikom Bjelorusijom u zdravstvu, kao i mogućnosti njenog daljeg unapređenja, sa posebnim osvrtom na razvoj sistema kadaverične transplantacije, jačanje institucionalnih kapaciteta i razmjenu stručnih znanja i iskustava.

Podsjećamo, pacijenti iz Republike Srpske, na prijedlog zdravstvenih ustanova, već obavljaju transplantacije bubrega u Minsku, Bjelorusiji, o čemu je ranije potpisan i Memorandum o saradnji, saopšteno je ispred Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner